Serie A, gli orari della 36ª giornata: Atalanta-Roma non slitta

Nessuno slittamento al lunedì per la sfida tra Atalanta e Roma. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato gli orari della trentaseiesima giornata, con la gara tra nerazzurri e giallorossi che si giocherà domenica alle 20.45 nonostante la richiesta di posticipo da parte del club capitolino.

La Roma aveva chiesto di giocare la sfida di Bergamo tra i giallorossi e l’Atalanta lunedì 13 maggio (e non domenica 12 alle 20.45) con il calendario di quel weekend che la Lega diramerà solamente oggi. I giallorossi avevano chiesto quindi un giorno in più di riposo perché avranno il ritorno di Europa League in Germania contro il Bayer Leverkusen giovedì 9 maggio, mentre i bergamaschi un giorno prima e in casa: per questo la società giallorossa avrebbe voluto giocare il lunedì sera la scontro diretto con la Dea, che vale tanto per la qualificazione alla Champions League. Ma, considerando che il 15 maggio c’è la finale di Coppa Italia (che non può essere spostata per gli impegni di atletica all’Olimpico), la Lega Serie A alla fine ha deciso di non spostare la gara.

Gli orari della 36ª giornata: