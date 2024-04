Scudetto Inter: segui la diretta della festa per la seconda stella

Festa scudetto Inter diretta – L’Inter e i suoi tifosi sono pronti a festeggiare lo scudetto 2023/24 che porta in dote anche la seconda stella al club nerazzurro in virtù della conquista del 20esimo Tricolore della propria storia.

Nel maggio 2021 il Covid non aveva permesso all’Inter di abbracciare i propri tifosi dopo la vittoria dello scudetto. La festa non era mancata, sia a San Siro che per le vie della città, ma senza la classica sfilata con l’autobus scoperto.

Oggi, però, tutto è già pronto per la grande parata nerazzurra: conclusa la sfida contro il Torino e completato il post partita tra docce e interviste, l’Inter salirà così su due autobus scoperti con partenza fissata intorno alle 16 dal Meazza. Da lì, comincerà un percorso di circa otto km porterà fino a Piazza Duomo.

Festa scudetto Inter diretta, il percorso

L’itinerario del percorso della sfilata scudetto:

via Achille,

piazzale dello Sport,

viale Caprilli,

piazzale Lotto,

via Vigliani,

viale Teodorico,

piazza Firenze,

corso Sempione,

via M. D’Eril,

viale Byron,

viale Elvezia,

piazza Lega Lombarda,

piazzale Biancamano,

Bastioni di porta Volta,

viale Crispi,

piazza 25 Aprile,

Bastioni di porta Nuova,

via Melchiorre Gioia,

viale della Liberazione,

via Ferdinando di Savoia (contromano),

piazza della Repubblica,

via Turati,

piazza Cavour,

via Manzoni,

piazza della Scala,

via Santa Margherita,

via Mengoni (contromano),

piazza del Duomo.

Festa scudetto Inter, la diretta

Prima della gara contro il Torino, i tifosi interisti hanno già iniziato a radunarsi intorno a San Siro. Un primo accenno di festeggiamenti c’è già stato all’arrivo del pullman della squadra (su cui compaiono le due stelle per il ventesimo scudetto vinto) allo stadio per la gara contro i granata: la tifoseria interista infatti ha atteso i calciatori con cori, fumogeni e fuochi d’artificio, in un’atmosfera già nerazzurra a più di un’ora dalla sfida con il Torino.

Anche nelle varie fermate della metropolitana sulla linea lilla, che porta fino allo stadio, non sono mancati momenti di cori per celebrare il trionfo in campionato.

[IN AGGIORNAMENTO]