Da 8 a 10 squadre, tutte le combinazioni per le italiane nelle coppe 2024/25

La stagione 2024/25 potrebbe essere ricca di impegni europei addirittura per la metà delle squadre che militano in Serie A. Attualmente, guardando la classifica per come è ordinata in questo momento, il massimo campionato italiano di calcio è già sicuro di portare almeno otto squadre nelle coppe europee il prossimo anno.

Numero che potrebbe salire addirittura fino a dieci, in base ai risultati che matureranno nelle prossime settimane tra Europa League e Conference League. Ma quali sono le combinazioni? Cosa deve accadere per riuscire ad avere dieci squadre nelle coppe? E in quali casi l’Italia si “fermerebbe” a otto?

Quante italiane nelle coppe europee? L’ipotesi 8 squadre

Partendo dal numero più basso, considerando la classifica attuale come definitiva e immaginando che le italiane non vincano nessuna delle coppe per cui sono rimaste in gioco, i piazzamenti sarebbero i seguenti:

Inter (Champions League) Milan (Champions League) Juventus (Champions League) Bologna (Champions League) Roma (Champions League) Atalanta (Europa League) Lazio (Europa League) Napoli (Conference League)

Restando sempre su otto squadre, e considerando la classifica attuale come definitiva, questi sarebbero i piazzamenti se una tra Atalanta e Roma dovesse vincere l’Europa League:

Inter (Champions League) Milan (Champions League) Juventus (Champions League) Bologna (Champions League) Roma (Champions League) Atalanta (Champions League) Lazio (Europa League) Napoli (Conference League)

Quante italiane nelle coppe europee? L’opzione con 9 qualificate

Si passa poi all’ipotesi di nove squadre nelle coppe, considerando anche in questo caso la classifica attuale come definitiva. Situazione che si verificherebbe se la Fiorentina conquistasse la Conference League:

Inter (Champions League) Milan (Champions League) Juventus (Champions League) Bologna (Champions League) Roma (Champions League) Atalanta (Europa League) Lazio (Europa League) Fiorentina (Europa League) Napoli (Conference League)

Nove squadre – seppur distribuite diversamente – si qualificherebbero anche se la Fiorentina conquistasse la Conference League e una tra Atalanta e Roma vincesse l’Europa League:

Inter (Champions League) Milan (Champions League) Juventus (Champions League) Bologna (Champions League) Roma (Champions League) Atalanta (Champions League) Lazio (Europa League) Fiorentina (Europa League) Napoli (Conference League)

Quante italiane nelle coppe europee? Metà Serie A coinvolta

L’ultimo e più estremo caso – 10 squadre nelle coppe – riguarda l’ipotesi in cui la Fiorentina conquistasse la Conference League e una tra Atalanta e Roma vincesse l’Europa League. Per fare sì che questa situazione si realizzi, le vincenti delle due coppe si dovrebbero posizionare dall’ottavo posto in giù in classifica: