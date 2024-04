Kiko, la famiglia Percassi cede la maggioranza al fondo USA L Catterton

Il fondo di private equity statunientese L Catterton, specializzato in investimenti nel settore consumer, ha rilevato la maggioranza di Kiko Milano, gruppo della cosmetica da oltre 800 milioni di euro di ricavi, dalla famiglia Percassi.

Dopo aver ceduto la maggioranza dell’Atalanta a Stephen Pagliuca, la famiglia Percassi rimane come socio di minoranza anche nella azienda fondata nel 1997 detenendo ancora una «partecipazione significativa» nella società. «Ci siamo aperti a una partnership con un investitore di rilevanza internazionale come L Catterton, che riteniamo potrà contribuire ad accelerare la crescita di Kiko a livello globale, mettendo a disposizione una vasta esperienza e un ampio network nel settore della cosmetica», ha dichiarato Antonio Percassi, che resterà presidente di Kiko.

Da mesi era sul tavolo il dossier Kiko, che cercava un socio importante per far fare un ulteriore passo al marchio e portarlo a essere leader nel settore in Europa. Le cifre di tale operazione non sono ancora state rivelate, ma secondo le indiscrezioni delle ultime settimane potrebbe trattarsi di un affare vicino ai 2 miliardi di euro per la società che conta oltre mille negozi. Nel 2018 era entrata nella società italiana il fondo Peninsula Capital che aveva rilevato il 40% circa del capitale per affiancare e supportare la famiglia Percassi e il management di Kiko nel percorso di crescita. Una quota poi riacquistata nel 2022 dai Percassi tornati al 100% del capitale, prima della cessione odierna.