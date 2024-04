Paolo Berlusconi investe nelle auto cinesi: siglato un accordo con Dongfeng

Un’ala della famiglia Berlusconi ha annunciato il proprio ingresso nel settore dell’importazione di auto cinesi grazia alla collaborazione con Dongfeng, azienda di Stato tra i principali produttori di veicoli in Cina.

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, il 21 febbraio è stata fondata la Df Italia, un’azienda specializzata nel commercio e nella manutenzione di veicoli, con l’intenzione di importare i marchi del gigante cinese. Il gruppo sta anche valutando l’opportunità di aprire una fabbrica in Italia per produrre i modelli direttamente in Europa.

Paolo Berlusconi e sua figlia Alessia, tramite la Pbf, sono i fondatori della società con una quota del 10%, mentre il restante 90% è detenuto da Car Mobility, guidata da Bruno Giovanni Mafrici e Giorgio Ratto. Mafrici, amministratore unico, ha presentato i modelli della Dongfeng durante la Design Week di Milano, tra cui il SUV elettrico Free e la monovolume Dream. Durante l’evento, Qian Xie, responsabile per l’Europa della Dongfeng, ha espresso l’interesse dell’azienda a produrre in Italia e ha confermato la disponibilità a incontrare il governo italiano.

Le discussioni con il governo sono ancora in fase iniziale, ma sembra che ci sia interesse da entrambe le parti. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha confermato che ci sono contatti con diverse case automobilistiche, non solo cinesi. Alcuni dei potenziali investitori includono anche Chery, Byd, Great Wall, MG e Tesla, che ha già una fabbrica in Germania. Dongfeng ha già siglato accordi con il gruppo Dr di Massimo Di Risio e con Ca AutoBank, finanziaria dedicata all’automotive controllata da Crédit Agricole.

Prima di prendere decisioni definitive riguardo alla costruzione di una fabbrica, Dongfeng ha stabilito un distributore e una partnership finanziaria per aumentare le vendite sul mercato italiano. Giacomo Carelli, CEO di Ca Auto Bank, ha sottolineato «l’orgoglio esser stati scelti come partner finanziario di Dongfeng per l’Italia. È un’ulteriore riprova del nostro ruolo di riferimento nel mercato dei veicoli elettrici». Bruno Mafrici, ad di Dongfeng Italia e Car Mobility, ha detto al Design Week di essere «felice di lanciare Voyah e i suoi nuovi modelli a Milano in giorni così intensi, fatti di commistione tra design e tecnologia, lusso ed innovazione, ricerca e sostenibilità».