Un ostacolo chiamato “Neverlusen”: quanti rischi per la Roma di DDR

Solo una lettera in meno della squadra di Monaco ma, in classifica, un divario incolmabile con i ben più attrezzati bavaresi. La squadra dell’ex mediano del Real Madrid rimarrà nella storia del pallone, non solo per la conquista della prima Bundesliga della società.

Interrompere un’egemonia sportiva come quella del Bayern non è da tutti. Vicino, molto vicino ci era andato il Dortmund poco meno di un anno fa, con un nulla di fatto nell’ultima giornata di campionato. La Bundesliga 2023-24, da qualche giorno, ha già decretato il suo nuovo campione: ecco il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso .

Bayer Leverkusen Football Players Exchange: il talento cristallino di Wirtz

«Ho detto che Florian costava 150 milioni, ma ho sbagliato. Lui non ha prezzo». La dichiarazione è da attribuire a Fernando Carro, ceo del Bayer. Una valutazione di mercato che non può esistere per il vero gioiello della squadra di Xabi Alonso: Florian Wirtz (WIR10), classe 2003, è il pericolo numero uno per la difesa romanista.

Non è un errore di battitura, anzi. A inizio maggio compirà 21 anni e diventerà un campione assoluto, dotato di grande tecnica e personalità, nonostante la giovane età. Sono ben 43 le presenze totali in stagione, condite da 17 gol e 19 assist: numeri paragonabili a “mostri sacri” del ruolo come De Bruyne e Bellingham. Il numero 10 è il giocatore che più ha incrementato il suo valore sul Football Players Exchange, da inizio anno (+31,35%).

La quotazione di mercato sulla borsa dei calciatori supera 112 milioni e gli utenti hanno il privilegio di poter puntare sul fantasista tedesco: nella realtà, a meno di offerte folli, Leverkusen sarà ancora la sua casa, almeno per la prossima stagione.

Bayer Leverkusen Football Players Exchange: Andrich e Palacios la cerniera di centrocampo

La proposta offensiva di Xabi Alonso si fonda sull’equilibrio dato dai suoi centrocampisti. Non a caso il rendimento della coppia di metà campo è notevolmente in positivo.

La maglia da titolare viene spesso data a Robert Andrich (AND08), ventinovenne mediano di ottima affidabilità. Arrivato al Bayer nell’estate 2021, il numero 8 fa il lavoro sporco per recuperare il pallone e consentire ai trequartisti di innescare la punta, che sia Hoffmann o Boniface. Sono 38 le partite stagionali, mai un infortunio e tanta solidità, per una performance da inizio anno pari a +10,65%.

Di poco superiore è il rendimento di Ezequiel Palacios (PAL25), in una stagione che lo ha visto ai box per più di un mese tra gennaio e febbraio. L’argentino però, quando sta bene, è un titolare indiscusso per Xabi Alonso, in coppia con lo svizzero Xhaka. Con il West Ham ha disputato 90 minuti di alto livello e con la Roma sarà un punto di riferimento per il Bayer: Pellegrini e compagni sono avvisati.

Bayer Leverkusen Football Players Exchange: come fermare “speedy” Frimpong

Nasce come terzino, si evolve come esterno a tutta fascia e, se serve, agisce anche da trequartista. Jeremie Frimpong (FRI30) è il jolly di Xabi Alonso e i numeri stagionali lo dimostrano: 40 presenze con 13 gol e 11 assist in tutte le competizioni.

Che sia Angeliño o Spinazzola, è certo che De Rossi dovrà trovare un modo per arginare le scorribande offensive dell’olandese, sulla corsia di destra del Bayer.

Chi, invece, penserà esclusivamente alla fase difensiva è Edmond Tapsoba (TAP12), centrale della retroguardia dei campioni di Germania. Il numero 12 ha la stazza per contenere un colosso come Lukaku, grazie al suo metro e 94 di altezza. Non è in un periodo di forma smagliante e va in difficoltà con attaccanti brevilinei, dal baricentro basso e qualità: vi dice qualcosa un certo Paulo Dybala?

Bayer Leverkusen Football Players Exchange: l’ex di turno Schick

L’esperienza di Patrick Schick (SCH14) in maglia giallorossa si riassume in un Juventus-Roma 1-0 del 23 dicembre 2017. A tu per tu con il portiere bianconero Szczęsny, il numero 14 gli calcio addosso e spreca un’occasione clamorosa di evitare la sconfitta a Torino. Un’immagine che sicuramente è rimasta indelebile nella mente dei tifosi romanisti.

Il classe ’96 ha collezionato 46 presenze nella Capitale, con appena 5 gol: troppo pochi se considerati gli oltre 20 milioni di euro sborsati dall’allora presidenza Pallotta. Dopo una buona esperienza al Lipsia, Schick sbarca a Leverkusen nel settembre 2020.

La stagione attuale vede l’attaccante ceco fermo a 11 gol in 26 partite, trovando spesso spazio dalla panchina. L’Europa League, però, sembra essere il suo habitat naturale: in 7 presenze ben 5 marcature per l’attaccante, con tanta voglia di rivalsa verso un pubblico che non l’ha mai veramente amato.

Ecco, dunque, i giocatori del Bayer presenti sul Football Players Exchange (in ordine di rendimento da gennaio 2024):

La doppia sfida tra Roma e Bayer promette grande spettacolo, un “remake” della semifinale della scorsa edizione. Il duello tra fantasisti puri tra Dybala e Wirtz; le strategie dei giovani allenatori De Rossi e Xabi Alonso, prima avversari in campo e ora dalla panchina; il confronto tra due club in rampa di lancio anche per la vetrina europea. Non resta che accedere alla borsa dei calciatori e puntare sui protagonisti in campo.

Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop e convertire gli euro o criptovalute nei token CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in criptovalute. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: