Elliott investe nel settore minerario: 1 mld di dollari per Anglo American

Il fondo Elliott ha costruito una partecipazione di circa un miliardo di dollari nella Anglo American Plc, aumentando la pressione sulla società attiva nel settore minerario e quotata nel Regno Unito. Il fondo attivista – secondo quanto riportato da Bloomberg – ha accumulato la quota nei mesi recenti. La dimensione della partecipazione colloca Elliott tra i 10 maggiori azionisti di Anglo American.

Le azioni di Anglo American sono schizzate fino a +4,4% a Londra dopo la notizia. La presenza di Elliott nella società emerge mentre Anglo American è soggetta a interesse per l’acquisizione da parte di BHP, società australiana attiva nello stesso campo, che ha presentato un’offerta da quasi 39 miliardi di dollari per rilevare la concorrente.

Anglo American è stata a lungo considerata un potenziale obiettivo tra le maggiori società attive nel settore minerario, soprattutto perché possiede attività di estrazione del rame in Sudamerica in un momento in cui la maggior parte del settore è desiderosa di aggiungere riserve e produzione.

Ma i potenziali acquirenti sono stati scoraggiati dalla sua struttura complicata e dalla miscela di altre materie prime, oltre alla sua profonda esposizione al Sudafrica. A febbraio, Anglo American ha riportato un forte calo dei profitti e ha ridotto il dividendo a seguito della diminuzione della domanda di diamanti e platino, materie prime uniche nel suo portafoglio.

Elliott ha assunto una posizione significativa in BHP nel 2017 e l’ha spinta a scorporare determinati asset petroliferi. Nel 2021, la società mineraria ha siglato accordi che hanno esteso il suo ritiro dai combustibili fossili. La società di Singer è stata coinvolta anche con altre aziende minerarie. Nel 2022, Elliott ha avuto colloqui con la Kinross Gold Corp. che hanno portato il gruppo ad annunciare un riacquisto di azioni da 300 milioni di dollari.