Festa scudetto Inter, il Prefetto vieta l'alcol: orari e zone interessate

È tutto pronto per la festa scudetto dell’Inter di domenica. Dopo aver accolto la richiesta del club nerazzurro di spostare la gara in casa contro il Torino alle 12.30 (con conseguente ricalendarizzazione da parte della Lega Serie A) la Procura di Milano ha definito anche il piano sicurezza per l’intera giornata che vedrà la classica sfilata dei giocatori sul pullman scoperto.

«Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l’ordine pubblico dovute all’eventuale abuso di bevande alcoliche – si legge nella nota della Procura – il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di alcol la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l’ordinario consumo con servizio al tavolo».

Il divieto sarà in vigore dalle ore 10 alle ore 18 nella zona di San Siro e dintorni, dalle ore 15 alle ore 21 nella zona Corso Sempione e Arco della Pace e dalle ore 16 del 28 aprile alle ore 3 del 29 aprile nella zona Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli).