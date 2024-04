Dalle 9.30 a notte fonda: la maratona della festa scudetto dell'Inter in diretta su Sky

Domenica 28 aprile la grande festa per lo scudetto della seconda stella dell’Inter sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Una lunga e articolata narrazione, ideata e realizzata dalla redazione di Sky Sport per celebrare il traguardo raggiunto dal club nerazzurro.

Per l’occasione, quel giorno lo studio di Sky Sport 24 sarà affacciato direttamente su Piazza Duomo con le varie edizioni che prenderanno vita da una terrazza con vista sulla festa. Da qui Roberta Noè condurrà dalle 9.30 a notte fonda una lunga giornata non stop con ospiti, tifosi, esponenti del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e giornalisti, per analizzare e festeggiare il ventesimo scudetto dell’Inter.

Per tutto il pomeriggio le telecamere di Sky seguiranno insieme agli inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi il lungo viaggio del pullman dell’Inter attraverso le strade della città, fino all’appuntamento serale con Sky Calcio Club (dalle 22.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 24 e NOW) condotto da Fabio Caressa con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini: sarà l’occasione per ascoltare le voci dei protagonisti, in diretta dal grande party nerazzurro in piazza Duomo.

Inoltre, dalle 17, durante Casa dello Sport Day (su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW), con Giorgia Cenni insieme a Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Paolo Assogna, collegamenti in diretta dallo stadio Meazza di Milano al termine della partita Inter-Torino, con tutte le interviste post partita.

A rotazione sui canali Sky Sport, Sky Sport 24, on demand e in streaming su NOW non mancheranno le grandi produzioni originali Sky Sport dedicate al trionfo dell’Inter:

El Toro de Bahia Blanca , di Gianluigi Bagnulo e Giovanni Cintoli. Un viaggio alle origini di

Lautaro, capitano della seconda stella interista e campione del mondo. Dalla sua Bahia

Blanca al Racing con l’idolo Milito. Un percorso di immagini inedite, aneddoti e retroscena

di chi lo ha visto crescere e aiutato a diventare ciò che è oggi.

, di Gianluigi Bagnulo e Giovanni Cintoli. Un viaggio alle origini di Lautaro, capitano della seconda stella interista e campione del mondo. Dalla sua Bahia Blanca al Racing con l’idolo Milito. Un percorso di immagini inedite, aneddoti e retroscena di chi lo ha visto crescere e aiutato a diventare ciò che è oggi. Un derby, due stelle . Dall’alba alla notte: una giornata da ricordare, di Alberto Pontara,

Federico Salerno e Riccardo Balboni. Dall'alba alla notte, il racconto da Milano: le immagini

e le voci della città lungo tutta la giornata del derby. Dall'attesa spasmodica per la partita

fino al fischio finale e alla festa nerazzurra durata tutta la notte.

. Dall’alba alla notte: una giornata da ricordare, di Alberto Pontara, Federico Salerno e Riccardo Balboni. Dall'alba alla notte, il racconto da Milano: le immagini e le voci della città lungo tutta la giornata del derby. Dall'attesa spasmodica per la partita fino al fischio finale e alla festa nerazzurra durata tutta la notte. Tra le Stelle, di Silvia Vallini, Alessandro Sugoni e Roberta Noè. In occasione della

conquista del ventesimo scudetto dell'Inter, Gianfelice Facchetti racconta la seconda stella

con 20 star interiste, passeggiando per i luoghi simbolo di Milano.

A tutto questo si aggiungono su Sky Sport 24 Le pagelle dello scudetto di Paolo Condò, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis, con i voti ai grandi protagonisti della stagione, e l’appuntamento con Football Analyst – Speciale Simone Inzaghi, di Andrea Marinozzi: una approfondita analisi della stagione nerazzurra attraverso le caratteristiche, spesso innovative, del gioco del suo allenatore.

Copertura unica anche sul sito skysport.it con notizie, gallery, approfondimenti e il liveblog. Online anche una sezione dedicata allo scudetto, con commenti esclusivi e inediti delle principali firme di Sky Sport, curiosità, foto e video per celebrare la stagione da record dell’Inter. Copertura live anche sugli account social di @SkySport (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e X) per non perdersi nessuna immagine in tempo reale, sia a Milano che dei tifosi nerazzurri in ogni parte del mondo.