Udinese-Roma, è il giorno del recupero: il regolamento tra formazioni e squalifiche

Dopo giorni di polemiche, è arrivato quello in cui si recuperano gli ultimi 18 minuti, più recupero, di Udinese-Roma, che mette in palio punti importanti per gli obiettivi stagionali delle due squadre e vede l’esordio sulla panchina dei friulani di Fabio Cannavaro. Il pallone d’Oro 2006 trova dall’altra parte uno dei compagni della spedizione vittoriosa dell’Italia ai Mondiali 2006 di Germania, Daniele De Rossi.

Al Bluenergy Stadium si riparte dall’1-1, fissato dai gol di Pereyra e Lukaku, esattamente dal momento del malore di Ndicka, che proprio nelle ultime ore ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi con la squadra dopo aver smaltito il trauma pneumotorace che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso quella domenica sera. Ma cosa succede alla ripresa di una partita sospesa?

Udinese Roma formazioni – Chi può scendere in campo

Le due squadre potranno ricominciare la sfida, che riprenderà esattamente dal momento della sospensione, con formazioni diverse da quelle della partita di undici giorni fa. Il regolamento permette alle squadre di cambiare i giocatori e di schierare chiunque sia tesserato per entrambi i club, anche quelli che non erano disponibili quel giorno. Ad esempio, De Rossi potrà schierare Azmoun nonostante fosse infortunato l’ultima volta, e Cannavaro avrà a disposizione Brenner e Davis, escludendo Giannetti per infortunio. Non saranno presenti i quattro giocatori sostituiti durante i 71 minuti di gioco precedenti. La Roma non avrà Huijsen e Aouar, mentre l’Udinese non potrà contare su Kamara ed Ehizibue.

Proprio le sostituzioni sono un altro tassello importante in vista dell’ultimo spezzone di una partita sospesa. Entrambe le squadre hanno utilizzato due slot a testa: De Rossi ha inserito Dybala e Karsdorp, mentre Cioffi ha optato per Zemura e Ferreira. Entrambe le squadre avranno ancora due slot disponibili per gli ultimi diciotto minuti e trenta secondi più recupero. La partita riprenderà con un possesso a favore dell’Udinese, dato che al momento dell’interruzione il pallone era di Okoye, il portiere bianconero.

Udinese Roma formazioni – La gestione delle squalifiche

E per i giocatori che hanno ricevuto la squalifica dal Giudice Sportivo al termine della giornata dello scorso weekend? È il caso di Paredes e Llorente che sì possono giocare contro l’Udinese visto che questa partita è considerata una continuazione della precedente, quindi possono scendere in campo. Dovranno, però, saltare la prossima partita contro il Napoli. Eventuali nuove squalifiche verranno applicate nel prossimo turno di campionato.