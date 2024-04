Supercoppa, Atalanta terza qualificata: sfida in Serie A per l'ultimo posto

L’Atalanta conquista la finale di Coppa Italia. La formazione di Gasperini – che ha ottenuto un bel successo per 4-1 sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano – affronterà la Juventus (che ha eliminato la Lazio nella sua semifinale) nell’ultimo atto della competizione, che si disputerà il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Il successo non consente solamente agli orobici di giocarsi la conquista del trofeo, ma lancia la formazione nerazzurra anche alla prossima edizione della Supercoppa italiana. Il torneo, che si disputerà nuovamente in Arabia Saudita, andrà in scena per la seconda volta con il format della Final Four. Le sfide sono in programma a gennaio del 2025.

Supercoppa italiana 2024 qualificate – Un posto da occupare

L’Atalanta si aggiunge così all’Inter e alla Juventus come terza formazione certa di prendere parte alla competizione nella prossima edizione. La quarta e ultima squadra sarà ufficiale entro la fine del campionato di Serie A, quando si capirà chi avrà conquistato il secondo posto matematico.

Con il successo sulla Lazio, la Juventus ha fatto un favore al Milan. I rossoneri sarebbero attualmente qualificati come secondi classificati in Serie A, ma anche qualora dovessero cedere questa posizione ai bianconeri e concludere il campionato terzi, sarebbero comunque loro a prendere parte alla manifestazione, dal momento in cui la Juve è già presente come finalista di Coppa Italia.

Supercoppa italiana 2024 qualificate – Le squadre in Arabia

Di seguito, la situazione delle squadre qualificate alla prossima edizione della Supercoppa italiana (in grassetto quelle sicure di prendere parte al torneo):

Inter (vincitrice Serie A)

(vincitrice Serie A) Juventus (finalista di Coppa Italia)

(finalista di Coppa Italia) Atalanta (finalista Coppa Italia)

(finalista Coppa Italia) Milan (seconda in Serie A)

Dunque, l’ultima squadra emergerà dal campionato. Attualmente è il Milan la favorita per occupare questo posto, ma il traguardo non è ancora stato ufficialmente raggiunto. Il Bologna sembra essere l’unica squadra potenzialmente in grado di impensierire i rossoneri (a 7 punti di distanza in classifica), mentre per la Roma l’impresa appare decisamente titanica.