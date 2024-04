Tebas: «La Liga giocherà partite ufficiali all'estero». Ipotesi dal 2025/26

Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas ha annunciato che il massimo campionato di calcio del Paese porterà le sue partite ufficiali all’estero quanto prima. «Non so quando, ma questa volta la la Liga giocherà sicuramente partite ufficiali all’estero, credo che potrebbe essere dalla stagione 2025/26», ha sottolineato Tebas in un’intervista a Expansión.

La Liga continua a cercare di espandersi a livello internazionale e pone l’accento sugli Stati Uniti, il Paese dove vengono seguiti più incontri dopo il territorio spagnolo: «La partita ufficiale negli Stati Uniti rafforzerà la nostra posizione nel mercato nordamericano, il secondo per la Liga dopo la Spagna». Quest’idea di giocare partite all’estero ha un valore strategico fondamentale per Tebas per evitare di essere superati: «Arrivano altre leghe molto competitive quindi non possiamo fare sempre la stessa cosa, ci supererebbero».

Una spinta a questa possibilità è arrivata recentemente con la fine dello scontro tra la FIFA e Relevent Sports. Le due parti hanno raggiunto un accordo per porre fine alla loro battaglia legale riguardante il divieto per le grandi leghe e i club europei di calcio di disputare partite ufficiali dei campionati nazionali negli USA. Le parti hanno comunicato al tribunale federale di Manhattan di attendersi che l’accordo «risolverà le controversie tra di loro».

Non c’è alcuna garanzia che la risoluzione porterà a fare disputare partite delle leghe europee negli Stati Uniti. Ma Relevent ha dichiarato che la FIFA stava prendendo in considerazione «modifiche alle sue regole esistenti riguardanti la possibilità di disputare partite al di fuori del territorio di origine di una lega». E proprio la Liga potrebbe fare da apripista a partire dal 2025/26.

La causa di Relevent era stata intentata in risposta agli sforzi della società nel 2018 per organizzare proprio un incontro della Liga spagnola Miami tra Barcellona e Girona. Tuttavia, il Consiglio FIFA aveva deciso che «le partite ufficiali di campionato devono essere giocate all’interno del territorio dell’associazione membro rispettiva». La FIFA ha dichiarato di aver raggiunto l’accordo con Relevent, «in attesa di valutare modifiche alle politiche esistenti riguardo alla disputa di partite ufficiali di campionato al di fuori del territorio di origine di una lega».