Inter e Juventus, già sicure almeno 51 partite nella stagione 2024/25

L’accesso della Juventus alla finale di Coppa Italia e il conseguente approdo alla Final Four di Supercoppa italiana offrono già un dato importante in vista della prossima stagione: i bianconeri e l’Inter (ma presto anche il Milan, e potenzialmente l’Atalanta potrebbero aggiungersi, anche se con un massimo di 48) giocheranno almeno 51 partite nella prossima stagione calcistica.

Un risultato figlio di un calendario sempre più intasato, di competizioni che si rinnovano e di nuovi tornei che prendono vita. Così, considerando le cinque competizioni ufficiali a cui sono già certe di prendere parte, Inter e Juventus disputeranno sicuramente le seguenti partite:

38 turni di Serie A

Ottavi di finale di Coppa Italia

8 gare della prima fase di Champions League

La semifinale della Final Four di Supercoppa italiana

3 partite della fase a gironi del nuovo Mondiale per Club

Si tratta in totale di 51 partite, un numero che potrà crescere addirittura fino a 69 incontri qualora Inter e Juventus dovessero arrivare in fondo a tutte le manifestazioni. Considerando che la nuova stagione inizierà – per le italiane – il 14 agosto e si concluderà potenzialmente (per Inter e Juve) il 13 luglio, calcolando in base al minimo si tratta di una media di una gara ogni sei giorni per club (e senza contare i match delle Nazionali).

Inter Juventus partite 2024 2025 – I dati del 2023/24

La cifra si alzerà notevolmente rispetto alla stagione in corso, quando il minimo per una squadra che ha giocato la Champions League era di 46 partite (senza il “peso” del Mondiale per Club). L’Inter al termine del 2023/24 ne avrà disputate 49 in totale, mentre la Juventus solamente 43, a causa della mancata partecipazione alle coppe europee.

Un minimo di 48 partite, come detto, potrebbe riguardare invece l’Atalanta o la Fiorentina e il Milan. Due di queste tre squadre prenderanno parte, infatti, alla Supercoppa italiana insieme a Inter e Juventus e molto probabilmente giocheranno le coppe europee il prossimo anno. Sarà poi la stagione a dirci quanto cresceranno gli impegni, ma i tifosi possono già mettersi comodi per almeno una cinquantina occasioni.