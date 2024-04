Inter campione d'Italia: Zhang raggiunge Angelo Moratti come numero di trofei vinti

L’Inter supera il Milan e si porta a casa in un solo colpo il sesto derby della Madonnina consecutivo e il 20° scudetto della propria storia, andando ad arricchire una bacheca che ogni anno, ultimamente, vede l’aggiunta di qualche trofeo.

Una lunga cavalcata per gli uomini di Simone Inzaghi che da ormai diverse settimane attendevano solo la matematica certezza di poter festeggiare il Tricolore che mancava da Appiano Gentile da due anni, in cui a trionfare furono prima il Milan e poi il Napoli.

Si tratta del settimo trofeo conquistato da Steven Zhang come presidente dell’Inter dal suo approdo nel 2016, diventando poi nel 2018 il più giovane presidente della storia dell’Inter visti i suoi soli 26 anni. Lo scudetto della seconda stella vale l’aggancio di Zhang ad Angelo Moratti come numero di trofei vinti sotto la rispettiva presidenza. Ora, per Zhang rimane da raggiungere il solo Massimo Moratti, che al momento appare irraggiungibile.

Presidenti più vincenti Inter – Zhang aggancia Angelo Moratti

Ecco i presidenti più vincenti della storia dell’Inter: