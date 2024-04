Inter, Zhang: «Cambio di proprietà? Voci da 7 anni. Resteremo ai massimi livelli»

Il presidente dell’Inter Steven Zhang è tornato a parlare. Lo ha fatto da Shanghai, ospite del Gran Premio di Formula Uno in Cina, dove ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro della società nerazzurra: «Credo che negli ultimi sette anni in cui siamo stati proprietari dell’Inter ci sono state diverse voci. Abbiamo vinto sei trofei, continueremo a lottare e vincere. Io sono il presidente e finché sarò il proprietario cercheremo di continuare a vincere».

Poi, a proposito del futuro e di un cambio di proprietà, Zhang ha parlato di «voci non vere. Il derby? Sono molto fiero della mia squadra, non potrei essere più contento in qualità di presidente. Sappiamo tutti quale sarà il nostro obiettivo e ci aspetta una partita importante. Lautaro è un giocatore eccellente, sta continuando a crescere. Poter lavorare con un allenatore come Inzaghi mi da fiducia e calma: sono molto soddisfatto. Devo essere onesto, siamo contenti che la Formula Uno sia tornata in Cina: tutti sono qui per fare il tifo per la Ferrari», ha concluso.

Il numero uno dell’Inter ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, a proposito della possibile intesa con il fondo Pimco, che potrebbe così rimpiazzare Oaktree con 400 milioni di euro da restituire entro tre anni: «Finché sarò presidente e proprietario del club, l’Inter sarà sempre competitiva ai massimi livelli».

Infine, una battuta sulla sfida con il Milan, in programma nella serata di domani: «Siamo pronti a scrivere la storia, siamo molto vicini a farlo. Il mio cuore è con l’Inter, con il mio allenatore, con i miei ragazzi e con i nostri tifosi».