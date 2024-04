Inter, chi è Pimco: il fondo da oltre 1.700 miliardi di asset in gestione

Steven Zhang è pronto a tenersi l’Inter, e a rimanere in sella al club nerazzurro almeno per i prossimi tre anni. Il numero uno della società di Viale Liberazione a Milano sarebbe vicino a chiudere un accordo con Pimco per il rifinanziamento del prestito erogato da Oaktree. La nuova intesa si baserebbe su 400 milioni di euro – da restituire in tre anni – per rimborsare il prestito al fondo californiano, arrivato a circa 380 milioni di euro (interessi compresi).

Chi è Pimco? La storia del fondo speculativo

Zhang è pronto così a legarsi ad un altro fondo californiano, con sede centrale a Newport Beach. Ma chi è Pimco? Qual è la sua storia? E di cosa si occupa? Pimco, acronimo di Pacific Investment Management Company, è un hedge fund statunitense (un fondo speculativo) di gestione globale degli investimenti con una grande esperienza nei mercati pubblici e privati.

Pimco ha dato il via alla sua attività oltre cinquant’anni fa, nel 1971, quando si lancia sul mercato con un innovativo approccio total return all’investimento obbligazionario. Fondato da Jim Muzzy, Bill Podlich e Bill Gross, quest’ultimo è rimasto alla guida fino al 2014. Nel 1975 Pimco è tra i primi investitori nel nuovo mercato statunitense dei mortgage-backed (titoli garantiti da una serie di mutui ipotecari).

Sin dall’inizio della sua attività, i risultati di Pimco sono stati ottimi visto che dal 1987 al 2014 il suo fondo “Total Return” ha reso il 7,8% annualizzato, meglio di tutti i concorrenti. Con il passare del tempo Pimco ha allargato le sue attività alla gestione del reddito fisso, alle azioni, alle materie prime, all’asset allocation, all’Etf, all’hedge fund e al private equity.

Chi è Pimco? Gli asset in gestione

Allo scorso 31 marzo la società gestisce asset per 1.885 miliardi di dollari (intorno ai 1.750 miliardi di euro) per banche centrali, fondi sovrani, fondi pensione, società, fondazioni e investitori individuali. Nel 2000 è stato acquisito da Allianz SE, la società di servizi finanziari e assicurativi con sede in Germania, ma ha continuato a operare autonomamente. Ecco come sono attualmente divisi gli asset in gestione:

Reddito: 22%

Credito: 15%

Core: 11%

Long Duration: 11%

Globale: 8%

Gestione della liquidità: 7%

Investimenti alternativi: 5%

Real Return: 4%

Asset Allocation: 3%

Mercati emergenti: 3%

Municipal Bond: 3%

Titoli garantiti da ipoteca: 3%

Diversified Income: 2%

Azioni: 2%

Altro: 1%

Chi è Pimco? Tutti i numeri della società

Per quanto riguarda i numeri, come si legge sul profilo della società, Pimco vanta oltre 3.365 dipendenti e dispone di 23 sedi in tutto il mondo tra cui quattro anche in Europa su Milano, Monaco, Londra e Zurigo. I suoi clienti sono diffusi in oltre 50 Paesi (nel 2021 i miliardi raccolti in Italia erano una cinquantina) e possono contare su oltre 280 gestori di portafoglio con una media di 17 anni di esperienza e oltre 175 tra analisti del credito globale e “risk manager”.

Il CEO di Pimco è Emmanuel Roman, arrivato nel 2016. Ha alle spalle 35 anni nel mondo degli investimenti visto che è stato direttore operativo per Man Group e, in precedenza, 18 anni co-responsabile dei titoli globali per Goldman Sachs. Il responsabile della sede italiana è Alessandro Gandolfi, laureato alla Bocconi e in Pimco dal 2006 (prima è stato nel Gruppo Sanpaolo e in Fideuram). A breve sarà sostituito da Adriano Nelli, in Pimco dal 2011 dopo le esperienze a BlackRock e Merry Lynch Investment Managers e Banca Commerciale Italiana.