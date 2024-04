Unicredit lancia un bond retail al 9,4%: taglio minimo di 10mila euro

La prospettiva di un abbassamento dei tassi di interesse da parte della Bce sta spingendo le banche a potenziare l’offerta di obbligazioni rivolte ai clienti al dettaglio, offrendo prodotti con rendimenti immediatamente elevati. Unicredit ha fatto il suo ritorno sul mercato ieri, proponendo un titolo destinato a investitori al dettaglio avanzati (con un taglio minimo di 10.000 euro), caratterizzato da un tasso variabile e un rendimento del 9,4% nei primi due anni.

Questa strategia – spiega MF-Milano Finanza – non è nuova per la banca guidata da Andrea Orcel, che già lo scorso febbraio aveva lanciato un’obbligazione con un rendimento del 7,7% nei primi tre anni. Il nuovo titolo ha una durata di 13 anni (scadenza ad aprile 2037) e, dopo il periodo iniziale ad alto rendimento, offre una cedola lorda variabile legata al tasso Euribor a tre mesi, con un minimo del 0% e un massimo del 9,4%, anch’essa pagata annualmente.

Questo tipo di obbligazione è progettato per garantire agli investitori un alto rendimento iniziale, seguito da una cedola variabile che dipende principalmente dall’andamento dei tassi di interesse (legato all’Euribor). Se i tassi dovessero diminuire, gli investitori potrebbero ricevere un rendimento più basso, ma sarebbero comunque compensati dalle cedole elevate del primo periodo. È importante notare che il rendimento non potrà scendere sotto lo zero, indipendentemente dall’andamento dell’Euribor. Anche l’obbligazione emessa lo scorso febbraio prevedeva un meccanismo simile, indicizzato all’Euribor con un limite massimo del 7,7%.

Marco Medici, responsabile della distribuzione pubblica in Italia di Unicredit, commenta: «Il nostro obiettivo è offrire strutture e profili di rendimento diversificati, sia nel settore azionario che in quello obbligazionario, per consentire una vasta diversificazione. A tal fine, stiamo lavorando per introdurre nuove soluzioni con diverse scadenze e valute».

Il titolo Unicredit sarà quotato al prezzo di emissione (100% del valore nominale) fino al 3 maggio, dopodiché sarà negoziato nel mercato secondario secondo le leggi della domanda e dell’offerta. Il rendimento, come per tutti i bond aziendali e finanziari, è soggetto a una tassazione del 26%, a differenza dei titoli di Stato, sui quali si applica un’aliquota del 12,5%.

Unicredit non è l’unica banca a proporre questo tipo di prodotto: all’inizio di questa settimana, Intermonte, in collaborazione con Barclays come emittente, ha lanciato un’obbligazione a 16 anni, con un taglio minimo di 1.000 euro, che offre un rendimento annuo dell’8% nei primi due anni, e successivamente è anch’essa indicizzata all’Euribor a tre mesi.