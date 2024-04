Lavori senza sosta: il Barcellona sceglie la data per il ritorno al Camp Nou

Il Barcellona sta già pianificando il suo ritorno al Camp Nou, una volta completata la fase dei lavori che consentirà il ritorno dei tifosi al tempio blaugrana. La riqualificazione procede a buon ritmo e il presidente Laporta ha già dichiarato pubblicamente più volte che, salvo cause di forza maggiore, nel 2024 i soci e i tifosi potranno tornare a casa.

In questo senso, secondo quanto svelato dal Mundo Deportivo, c’è già una data segnata in rosso nel calendario del consiglio direttivo del club catalano per riaprire lo Spotify Camp Nou: domenica 15 dicembre. Inizialmente, l’intenzione della dirigenza era quella di far coincidere il ritorno al Camp Nou con la data del 125° anniversario del club, il 29 novembre, che è un venerdì.

Barcellona ritorno al Camp Nou – La capienza ridotta

Tuttavia, alla fine si è deciso di non affrettarsi e la previsione è quella di chiedere alla Liga che il primo incontro di campionato al Camp Nou si svolga il 15 dicembre. Sarebbe una delle ultime partite del campionato prima della pausa natalizia. Si prevede che possa essere occupato dai tifosi il 60% della capienza totale prevista, che ammonta a 105.000 posti a sedere.

In pratica, sarebbero disponibili circa 63.000 posti. Il Barcellona ha ottenuto il permesso dal Comune di prolungare l’orario dei lavori al Camp Nou. Dal 6 aprile scorso, i lavori nello stadio si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.00 del mattino fino a mezzanotte, mentre il sabato l’orario è dalle 10.00 a mezzanotte.

Barcellona ritorno al Camp Nou – I prezzi degli abbonamenti

A breve si affronterà anche il tema del prezzo degli abbonamenti per la prossima stagione, ricordando che la prima parte si giocherà tra Montjuic, per poi spostarsi appunto al Camp Nou. Bisognerà vedere quali prezzi verranno applicati a questi abbonamenti, che danno diritto a un posto in entrambi gli impianti. La domanda è se eventuali aumenti saranno applicati sin da subito o se saranno posticipati alla data in cui lo stadio sarà completamente finito, nel 2026.