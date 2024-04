E’ rimasto il solo Aston Villa in Conference League tra le otto squadre di Premier League che avevano iniziato la stagione nelle coppe europee. In una sola settimana, infatti, il massimo campionato inglese ha perso prima Arsenal e Manchester City in Champions League e poi la grande favorita Liverpool in Europa League.

Insomma, nelle semifinali delle prime due competizioni non ci saranno rappresentati inglesi. Un crollo inaspettato per la Premier League che ora ha messo a serio rischio la possibilità di avere cinque formazioni nella prossima edizione della Champions League. Infatti, se la Serie A si è aggiudicata già uno dei due posti disponibili nel ranking stagionale, la risalita di Germania e Francia mette a repentaglio quel traguardo che solo qualche settimana fa sembrava poter essere agilmente raggiunto.

Un vero e proprio smacco per il campionato ritenuto da tutti il migliore al mondo, capace di vedere più volte le proprie squadre alle fasi finali dei tornei internazionali. Solo l’anno scorso la Champions e la Conference furono vinte da Manchester City, campione del mondo in carica, e dal West Ham. Nel complesso, è la prima volta dal 2014/15 che la Premier non porta nessuna delle sue squadre nelle semifinali di Champions ed Europa League.

In quell’annata le quattro di Champions (Arsenal, Chelsea, Manchester City e Liverpool) non andarono oltre gli ottavi con i Reds che retrocedettero in Europa League e furono eliminati ai sedicesimi dal Besiktas, proprio come il Tottenham dalla Fiorentina. Ad andare più avanti fu quindi l’Everton che però fermò la sua corsa agli ottavi per mano della Dinamo Kiev. Quell’annata, addirittura, non vide nessuna inglese ai quarti di finale né in Champions né in Europa League. La Conference fu poi istituita dalla stagione 2021/22.