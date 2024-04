Strategie avanzate nel Betting Exchange: tecniche per massimizzare i profitti

Nel dinamico mondo del betting exchange, adottare strategie avanzate e ben calibrate è essenziale per massimizzare i profitti e minimizzare i rischi. Questo articolo esplora tecniche sofisticate e metodi sperimentati che permettono agli appassionati del trading sportivo di operare con maggiore sicurezza e efficacia. Attraverso l’analisi di strategie come il puntare under 2.5, lo scalping, e la tecnica su “entrambe le squadre segnano no“, il lettore sarà guidato a comprendere non solo come applicare queste metodologie, ma anche come selezionare le partite più adatte e gestire le operazioni in tempo reale per ottimizzare i rendimenti. Le strategie nel betting exchange Le strategie di betting exchange servono all’utente per avere una metodologia di ingresso nel mercato già pronta per l’uso e sperimentata nel corso del tempo. Il betting exchange consente di utilizzare diversi mercati contemporaneamente e di conseguenza trarre un profitto su diversi fronti. Le strategie sono importantissime ma vengono in secondo piano rispetto ad una gestione corretta del proprio conto di gioco e all’analisi della partita scelta. Nel trading, in generale, chi inizia o non ha una grande esperienza, è portato a credere che per avere un profitto è necessario avere una strategia “miracolosa”: completamente sbagliato. La strategia corretta porta ad interpretare nel migliore dei modi il match scelto, ma è fondamentale la gestione pre-match o live della metodologia scelta. Con la stessa strategia due o più utenti possono avere un risultato finale completamente diverso.



Fermo restando quanto detto andremmo ad analizzare le migliori e più profittevoli strategie per quanto riguarda prima i mercati under che scendono con il passare del tempo e d in un prossimo articolo specifico le strategie over. La partita perfetta è quella partita dove non viene segnato nessun goal perché nessuna squadra fa un errore e di conseguenza le partite partono tutte dal risultato di 0-0. Le quote di un mercato under a partita iniziata scendono con il passare del tempo e di conseguenza si può sfruttare la decadenza temporale. Più passa il tempo e più la quota di un mercato under scende e si può sfruttare questa caduta di quota per trarne un profitto.

Vediamo adesso quali sono le strategie migliori per massimizzare i profitti. Puntare under 2.5 Puntare under 2.5 è una strategia molto semplice e redditizia che sfrutta la decadenza della quota con il passare del tempo. Il mercato under 2.5 è il migliore tra i mercati under da usare perché la quota di partenza è mediamente nell’intervallo 1.4 – 2.10 e si muove molto bene consentendo di entrare ed uscire eventualmente più volte. Under 2.5 vuol dire che all’interno della partita non verranno segnati più di 3 goal totali. Per ottimizzare i profitti si suggerisce di puntare l’under 2.5 pre-match (ovvero prima che la gara abbia inizio) ed uscire prima della fine del primo tempo. L’analisi e la scelta delle partite è la primaria cosa. Si possono consultare le statistiche della stagione per le due squadre rispettivamente le partite in casa e in trasferta. Se ci sono stati pochi goal e soprattutto concentrati nella seconda parte della partita può essere buona per la strategia. Qui può essere utile per lo studio delle statistiche il sito specializzato soccerstats. La decadenza temporale è maggiore nei primi 30 minuti e per questa ragione si dovrebbero trovare partite tra squadre che segnano e subiscono poco nei primi 30 minuti: con l’ausilio della dynamic line stats di Scoretrend questo aspetto è ben visibile, ad esempio. Statisticamente nel primo tempo in circa il 70-75 % dei casi viene segnato un goal solamente e questi si concentrano nella seconda parte del primo tempo stesso. Se viene segnato un goal nel primo tempo la quota dell’under 2.5 ritorna al valore della quota pre-match. Capite bene che si può gestire l’under 2.5 nel live ed uscire ad intervalli temporali sfruttando gli aspetti appena descritti. Se viene fatto un goal abbastanza presto e siamo dentro il mercato per ridurre il rischio si potrebbe pensare a fare cash-out e chiudere in negativo ed eventualmente rientrare più tardi.

Scalping Lo scalping è la metodologia più avanzata per operare sui mercati under e sfruttare al massimo la discesa della quota al trascorrere del fattore tempo. Nello scalping si vanno ad eseguire tantissimi trade (operazioni di mercato) guadagnando pochi tick ad operazione. La somma di tanti piccoli profitti può portare un ottimo profitto finale. Il termine “tick” nel trading sportivo si riferisce alla minima variazione di prezzo che una quota può avere su una piattaforma di betting exchange. Per capire meglio, possiamo fare un paragone con il mercato azionario, dove il tick è il più piccolo incremento o decremento possibile nel prezzo di un’azione. Nel contesto del trading sportivo, ogni mercato ha una serie di quote disponibili che variano in base all’andamento dell’evento sportivo. Per esempio, se stai operando su un mercato calcistico per il risultato finale, potresti vedere una quota per la vittoria della squadra di casa a 2.00. Se questa quota si muove a 2.02 o a 2.00, ha subito una variazione di un tick. Questi movimenti di quota sono influenzati da svariati fattori, come le scommesse fatte dagli altri utenti o gli eventi che avvengono durante la partita (un gol, un’espulsione, ecc.). Gli operatori di trading sportivo utilizzano la variazione dei tick per realizzare un profitto, comprando a un prezzo basso e vendendo a un prezzo alto, o viceversa, in base alla strategia adottata (ad esempio, il già menzionato scalping). Il concetto di tick è fondamentale per comprendere e misurare i movimenti del mercato e per pianificare le strategie di trading in modo più accurato. Lo scalping è una delle metodologie preferite da Gianluca Landi, uno dei due autori di questo articolo. E’ fondamentale poter vedere la partita in tv con il minor ritardo possibile e ove disponibile utilizzare la radiocronaca della partita essendo più veloce la voce dell’immagine. Lo scalper con la massima concentrazione possibile guarda il match e punta la quota e la ri-banca quando vede un’azione potenzialmente pericolosa. Ci vuole la massima velocità di esecuzione, concentrazione e abilità nel comprendere le dinamiche del book. Per poter operare è necessario utilizzare un software di trading sportivo che per Betfair Exchange in Italia sono Traderline, Fairbot e Betting Toolkit. Il book verticale, detto ladder, è indispensabile per piazzare un ordine, modificarlo o cancellarlo.