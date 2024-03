Quando si pensa ad un titolo azionario, ad un future o ad una valuta, l’immagine che immediatamente ci viene in mente è quella di un grafico. Che si tratti di una rappresentazione lineare o a barre, queste visualizzazioni giocano un ruolo essenziale nel mostrare il movimento fluttuante di questi strumenti.

Non solo offrono una visione storica delle performance, ma sono anche pilastri fondamentali per studiare gli andamenti e prevedere le tendenze future attraverso una varietà di teorie, metodologie e indicatori. Questa prassi analitica non è soltanto cruciale per realizzare un investimento finanziario oculato, ma è anche indispensabile per conoscere il prezzo di una determinata commodity in tempo reale.

Con l’evoluzione della finanza, sono nate e si sono sviluppate numerose piattaforme informative e di grafici, spinte dalla sempre maggiore richiesta di informazioni dettagliate e immediate da parte degli operatori del settore. Avere a disposizione dati precisi e in tempo reale è un vero e proprio vantaggio competitivo, che fa la differenza tra un professionista del trading, un trader, un fondo d’investimento e una persona comune. È questa la linea divisoria che distingue chi ha accesso alle migliori informazioni e chi no.

Nel trading sportivo e nel betting professionale, la dinamica non è diversa. Qui, la fortuna o il caso non regnano sovrani. Invece, come nel mondo finanziario, i risultati sono soggetti alla statistica e alle leggi della matematica. A dispetto dell’idea comune, che vede il betting come una questione di fortuna, nel trading sportivo si analizzano i risultati passati, l’andamento delle quote, i volumi sugli exchange e si utilizzano algoritmi sofisticati per effettuare analisi che mirano a un risultato positivo con un margine d’errore ridotto al minimo.

Tuttavia, nel betting sportivo professionale, gli strumenti e le metodologie si sono spesso rivelati meno raffinati e perfezionati rispetto a quelli del settore finanziario. Per colmare questa lacuna, Gianluca Landi, ex direttore commerciale di un’importante società di intermediazione mobiliare (SIM) e di una società di trading proprietario, ha fondato ScoreTrend (clicca qui per saper visitare il sito di ScoreTrend). Questo sito e applicazione, a progetto completato, si pone l’obiettivo di equipaggiare lo sport trader e l’investitore sportivo con tutti gli strumenti indispensabili per il loro operato.