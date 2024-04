Il Milan è stato eliminato dall’Europa League. La sconfitta contro la Roma nei quarti di finale della manifestazione ha cancellato anche l’ultimo obiettivo stagionale dei rossoneri, che attendono solamente la matematica qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League prima di mettersi al lavoro per il futuro.

Un’uscita di scena anticipata, ma meritata, quella degli uomini di Stefano Pioli. Il Milan ha prodotto troppo poco nella doppia sfida con la Roma di De Rossi, riuscendo a segnare solamente un gol nella gara di ritorno, nonostante quasi un’ora trascorsa in superiorità numerica dopo l’espulsione di Celik per fallo di Leao nel primo tempo.

La conclusione del percorso europeo consente di stimare i premi UEFA definitivi per la stagione 2023/24, tra Champions League ed Europa League. Tra le due competizioni – secondo i calcoli di Calcio e Finanza – il Milan incasserà circa 55 milioni di euro, un dato in netto calo rispetto agli 87,9 milioni di euro della passata stagione (dato ufficiale da bilancio 2022/23).

Nel dettaglio, il percorso in Champions League ha portato nelle casse del Milan 48 milioni di euro tra bonus per la partecipazione, ranking decennale/storico, market pool e i bonus legati ai risultati nella fase a gironi. Si tratta della cifra più bassa tra le italiane, dal momento in cui Inter, Lazio e Napoli si sono tutte qualificate per gli ottavi di finale.

Questa cifra è stata poi arrotondata dalla partecipazione alla fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League. Secondo le stime, il Milan incasserà intorno ai 6,6 milioni di euro tra market pool e bonus per l’accesso ai playoff, agli ottavi di finale e ai quarti di finale della competizione. Cifra che porta così il totale complessivamente a 54,6 milioni di euro.