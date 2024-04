Europa League, Roma-Milan è la quarta partita più vista in chiaro in stagione

Rai 1, a una settimana di distanza, è tornata a ospitare una partita di Europa League, grazie all’accordo con Sky. E ancora una volta la rete ammiraglia della televisione di Stato ha scelto per il derby italiano fra Roma e Milan che ha visto ancora il successo dei giallorossi.

La sfida dell’Olimpico ha raccolto un totale di 4.920.000 spettatori pari al 23.8% di share, con un dato del solo primo tempo fatto da 5.415.000 e il 24.8%, mentre nella ripresa si è scesi a 4.415.000 pari al 22.6%. Risultati migliori rispetto alla sfida di sette giorni prima a Milano sia dal punto di vista delle persone collegate che dello share. Roma-Milan si inserisce così al quarto posto delle sfide con più spettatori fra quelle che sono state trasmesse in chiaro in questa stagione.

Per l’accordo con Sky, ora la Rai ha ancora a disposizione due scelte per le semifinali di andata e di ritorno. Oltre alla Roma, anche l’Atalanta ha centrato la qualificazione superando la super favorita Liverpool e ora sfiderà il Marsiglia, vittorioso ai calci di rigore contro il Benfica. I giallorossi, invece, sfideranno i neo campioni di Germania del Bayer Leverkusen che hanno avuto la meglio del West Ham.

Tornando alla partita di ieri sera, anche per quanto riguarda il solo dato dello share, Roma-Milan si piazza al quarto posto nelle partite trasmesse in chiaro in questa stagione, dove a primeggiare è sempre la finale di Supercoppa italiana giocata in Arabia Saudita a gennaio fra Napoli e Inter che riuscì a superare il 30% di share grazie ai suoi oltre 7 milioni di spettatori.