Champions, i ricavi definitivi delle italiane: Napoli al top, chiude il Milan

La Champions League dei club italiani è già giunta al termine. A differenza della passata stagione – dove ben tre squadre approdarono ai quarti, due in semifinale e una in finale – quest’anno le formazioni di Serie A non sono riuscite a replicare gli ottimi risultati. Anche l’Inter ha detto addio al torneo, eliminata ai calci di rigore dall’Atletico Madrid.

Concluso il percorso, Calcio e Finanza è in grado di stimare i ricavi definitivi dei quattro club italiani per il loro percorso nella competizione. Le cifre sono chiaramente più lontane rispetto a quelle della passata stagione, ma le tre società mettono comunque insieme quasi 244 milioni di euro (furono quasi 321 milioni nel 2022/23).

Ricavi Champions club italiani – Le cifre per il 2023/24

Ma quanto hanno incassato esattamente i club di Serie A che hanno giocato la Champions lo scorso anno? Secondo le stime di Calcio e Finanza, il Napoli è il club che ha incassato più di tutti nel percorso: poco meno di 70 milioni di euro. I partenopei sono stati spinti dal ranking storico più alto tra le italiane e dalla prima quota di market pool, incassata grazie al primo posto del campionato 2022/23.

In seconda posizione si trova l’Inter, con oltre 65 milioni di euro. I nerazzurri possono contare sul secondo miglior ranking storico tra le italiane e su un buon percorso nella fase a gironi, fatto di tre pareggi e altrettante vittorie. La cifra resta comunque lontana dagli oltre 100 milioni incassati nel 2022/23 grazie al raggiungimento della finale.

Terzo gradino del podio per la Lazio, che tocca comunque i 60 milioni di euro. Per i biancocelesti si segnala una quota market pool importante (per quanto riguarda la prima parte) legata al secondo posto in classifica nella Serie A 2022/23. I biancocelesti risentiranno positivamente di questo risultato sui conti 2023/24, come si evince anche dalla semestrale, che si è chiusa con un utile di 40 milioni di euro.

In chiusura il Milan. I rossoneri non toccano neanche i 50 milioni di euro, a causa dell’eliminazione alla fase a gironi della Champions League. Tuttavia, il percorso in Europa League può arrotondare i premi UEFA verso l’alto. Finora il club di RedBird ha incassato poco meno di 5 milioni di euro, ma con il superamento degli ottavi di finale può arrivare a 6,6 milioni circa.