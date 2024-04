Banca Mediolanum, gli azionisti approvano i dividendi: quanto incassano i Berlusconi

Non solo MFE, la famiglia Berlusconi incassa dividendi anche da Banca Mediolanum. Oggi infatti l’assemblea dei soci di Banca Mediolanum ha approvato il bilancio del 2023, ha nominato il nuovo CdA (confermando Giovanni Pirovano come presidente) e approvato un dividendo pari a 0,70 euro per azione.

Nel dettaglio, infatti, nel comunicato di Banca Mediolanum si legge: «L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 – portante un utile di Euro 833,7 milioni (mentre l’utile netto consolidato è stato pari a 821,9 milioni) – e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,70 di cui Euro 0,28 già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2023. L’importo a saldo di Euro 0,42 sarà pagabile a partire dal 24 aprile 2024 presso i propri intermediari».

Il dividendo complessivo proposto per l’esercizio 2023 ammonta a 0,70 per azione, per un totale di circa 520 milioni, il 40% in più rispetto al 2022. In particolare, quindi, la Fininvest della famiglia Berlusconi (la holding attraverso cui tra le altre controlla il Monza) ha il 30,08% delle azioni di Banca Mediolanum, pari a circa 224.123.716 azioni: complessivamente, quindi, il dividendo sul bilancio 2023 dovrebbe essere pari a 156,8 milioni, di cui 62,7 milioni incassati a novembre 2023 e 94,1 milioni da incassare ad aprile.

La famiglia Doris, invece, ha il 40,29% delle quote di Banca Mediolanum: complessivamente, quindi, il dividendo sul bilancio 2023 dovrebbe essere pari a 210,1 milioni, di cui 84 milioni incassati a novembre 2023 e 126 milioni da incassare ad aprile.