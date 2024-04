MFE-Mediaset, il CdA propone i dividendi: quanto incasseranno i Berlusconi

Il 2023 è stato «un anno davvero da incorniciare per Mediaset». Parole di dell’amministratore delegato del gruppo Pier Silvio Berlusconi, che ha commentato così i conti della società relativi allo scorso anno. Il 2023 di Mediaset è andato oltre ogni più rosea aspettativa, anche rispetto alle previsioni di inizio anno fatte dalla tv di Cologno Monzese.

Nell’anno passato, MFE-Mediaset ha infatti registrato un utile netto di 217 milioni di euro, dato in crescita del 17% rispetto ai 184 milioni di euro dell’anno precedente, escludendo l’impatto contabile derivante nei due esercizi dalla contribuzione della partecipazione nella tedesca Prosiebensat1. Risultato che è già stato approvato dal CdA del Biscione.

Un risultato che consente ora alla famiglia Berlusconi di passare all’incasso. Il Consiglio di Amministrazione, infatti, «ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, prevista per il 19 giugno 2024, la distribuzione, in conformità agli articoli 27 e 28 dello Statuto, di un dividendo ordinario lordo, relativo all’esercizio 2023, pari a euro 0,25 per ciascuna azione ordinaria di categoria A e di categoria B».

Una cifra cinque volte superiore rispetto a quella proposta nel 2022 e pari a 0,05 euro per azione. «L’ammontare complessivo del dividendo proposto e, conseguentemente, l’ammontare residuo degli utili da destinare a riserva, varierà in funzione del numero di azioni in circolazione alla data di stacco delle cedole (escludendo quindi le azioni proprie in portafoglio a tale data)», si legge ancora dalla nota di MFE-Mediaset.

Sulla base di quanto a oggi ipotizzabile e in caso di approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti, si prevede indicativamente che il pagamento del dividendo (con stacco cedola numero 1 per le azioni ordinarie di categoria A e numero 1 per le azioni ordinarie di categoria B) possa avvenire il 24 luglio 2024. Ma quanto incasseranno i figli di Silvio Berlusconi?

Fininvest – la holding della famiglia Berlusconi che controlla il 41,5% di MFE-Mediaset – possiede attualmente 116.401.448 azioni di categoria A e 119.213.073 azioni di categoria B. Complessivamente, al netto delle azioni proprie, Mediaset-MFE possiede 542.481.639 azioni per 135,6 milioni di euro aggregati di dividendi.

Mediaset dividendi Berlusconi – Quanto incasserà Fininvest

Sulla base di questi dati, Fininvest dovrebbe incassare 58,9 milioni di euro. La holding della famiglia Berlusconi poi dovrà decidere se e in quale parte distribuire i dividendi derivanti da Mediaset. Se i dividendi dovessero essere distribuiti integralmente, la ripartizione – stabilita a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi – sarebbe la seguente: