Squadre Under 23: nodo gironi in Serie C in caso di ingresso del Milan

Le tre squadre Under 23 di Serie A saranno sicuramente in tre gironi diversi di Serie C, ma non è ancora stata decisa la distribuzione precisa. È quello che filtra – scrive Tuttosport nella sua edizione odierna – sull’organizzazione della prossima stagione di Lega Pro che potrebbe accogliere la terza formazione giovanile della massima divisione.

Dopo Juventus e Atalanta, potrebbe unirsi anche il Milan. Il club rossonero ha già definito la richiesta di partecipazione, ma deve aspettare che si liberi un posto nella terza divisione, in seguito all’eventuale mancata iscrizione da parte di una delle società della Serie C 2024/25 a causa dell’impossibilità di rispettar ei parametri stabiliti dalle norme.

Il club rossonero lo scoprirà nel mese di giugno, ma nel frattempo ha ultimato le procedure necessarie tra campo e dirigenza, con Daniele Bonera che dovrebbe diventare l’allenatore. In questo momento – a livello di presenza di Under 23 – rimane scoperto il girone C, quello che comprende prevalentemente sud e isole.

L’Atalanta Under 23 occupa il girone A, mentre la Juventus Next Gen si trova nel girone B. Ma non è detto che per questo motivo il Milan finisca automaticamente nel girone C. Non andrà insieme a piemontesi o bergamaschi, ma non è ancora stata stabilita la ripartizione precisa. Anche perché manca l’ultimo passaggio, quello che deve portare alla creazione di un vuoto da riempire.