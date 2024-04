Mondiale per Club, l'Atletico Madrid vola negli USA: resta un posto per l'Europa

L’Atletico Madrid è stato eliminato dalla Champions League per mano del Borussia Dortmund, capace di ribaltare la sconfitta per 2-1 subita all’andata grazie al successo fra le mura amiche per 4-2. Una notte negativa, che porta però anche una bella notizia per i colchoneros che, grazie alla contemporanea eliminazione del Barcellona, strappano il pass per il Mondiale per Club 2025.

Infatti, l’Atletico era protagonista di un duello a distanza con i catalani per l’ultimo posto definito dal ranking per volare negli States per il nuovo torneo voluto dalla FIFA. Saranno quindi le due squadre di Madrid a rappresentare la Spagna nel torneo che metterà di fronte 32 formazioni provenienti da tutto il mondo.

Qualificate Mondiale per Club 2025 – La situazione UEFA

L’Atletico Madrid, quindi, diventa l’undicesima formazione UEFA ad aggiudicarsi un posto nel Mondiale per Club 2025. La squadra di Simeone è anche l’ultima qualificata tramite il ranking, mentre rimane un posto per la vincitrice di questa edizione della Champions League. Al momento delle formazioni UEFA qualificate sono le seguenti:

Chelsea (ENG)

Manchester City (ENG)

Real Madrid (ESP)

Atletico Madrid (ESP)

Bayern Monaco (GER)

Borussia Dortmund (GER)

Paris Saint-Germain FC (FRA)

Inter (ITA)

Juventus (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Ma tra le squadre rimaste, solamente l’Arsenal si andrebbe ad aggiungere in caso di vittoria finale, visto che tutte le altre hanno già la partecipazione garantita al torneo FIFA. Quindi, se i Gunners di Mikel Arteta trionfassero in questa Champions, si aprirebbero per loro le porte del Mondiale per Club. E se a trionfare fosse un’altra squadra e non l’Arsenal?

Per completare l’elenco delle 12 qualificate UEFA si andrebbe a consultare nuovamente il ranking speciale che coinvolge le formazioni europee andando a prendere la prima squadra di una nazione che non abbia già due qualificate per il Mondiale per Club. Rispettando questo criterio, la prima società in ordine è il Salisburgo. Quindi gli austriaci per volare negli Stati Uniti nell’estate del 2025 devono sperare che l’Arsenal non vinca la Champions League 2023/24.

Qualificate Mondiale per Club 2025 – Le altre confederazioni fra certezze e posti vacanti

Dato uno sguardo alle formazioni UEFA, scopriamo anche le squadre già qualificate nelle altre confederazioni e i posti ancora vacanti in vista della fine della stagione.

CONMEBOL

Le 4 qualificate per aver vinto la Libertadores:

Palmeiras (BRA) – vincitrice 2021

Flamengo (BRA) – vincitrice 2022

Fluminense FC (BRA) – vincitrice 2023

da stabilire

Due posti da assegnare tramite ranking (da stabilire)

CAF

Tre posti assegnati alle vincitrici della Champions africana:

Al Ahly SC (EGY) – vincitrice 2021 e 2023

Wydad AC (MAR) – vincitrice 2022

da stabilire

Una squadra tramite ranking (da stabilire)

AFC

Le tre vincitrici della Champions asiatica:

Al Hilal SFC (SAU) – vincitrice 2021

Urawa Red Diamonds (JPN) – vincitrice 2022

da stabilire

Una squadra tramite ranking (da stabilire)

CONCACAF

Le quattro vincitrici della Champions centro-nord americana:

CF Monterrey (MEX) – vincitrice 2021

Seattle Sounders FC (USA) – vincitrice 2022

Club León (MEX) – vincitrice 2023

da stabilire

OFC