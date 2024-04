Non solo Champions, il Barça si gioca il nuovo Mondiale per Club

L’andata dei quarti di finale di Champions League ha fatto registrare le vittorie di Atletico Madrid e Barcellona, rispettivamente contro Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Ora le due formazioni spagnole proveranno a difendere questo vantaggio nelle gare di ritorno, così da accedere alle semifinali della massima competizione europea per club.

Ma oltre a difendere il vantaggio dalle rispettive avversarie, le due spagnole seguiranno con un certo interesse la gara dell’altra connazionale, visto che in palio c’è l’ultimo posto (per quanto riguarda il ranking) riservato a una formazione europea nel nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che si terrà negli Stati Uniti nell’estate del 2025.

Infatti, dei dodici posti dedicati ai club affiliati alla UEFA, ne rimangono due da assegnare. Uno è riservato alla vincitrice di questa edizione della competizione (qualora non fosse l’Arsenal, il Salisburgo volerà negli Stati Uniti nell’estate del 2025 come ulteriore squadra qualificata tramite ranking) e l’altro appunto attraverso il ranking. Ed è proprio questo quello che si stanno contendendo Atletico Madrid e Barcellona.

Mondiale per Club squadre qualificate – I club UEFA già sicuri del posto

Attualmente, il quadro delle qualificate affiliate alla UEFA è questo:

Chelsea (ENG)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ENG)

Bayern Monaco (GER)

Borussia Dortmund (GER)

Paris Saint-Germain FC (FRA)

Inter (ITA)

Juventus (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Mentre il ranking FIFA per assegnare l’ultimo posto disponibile vede questa situazione, dopo la disputa delle gare di andata dei quarti di finale di Champions League:

Bayern Monaco (Germania) – 104 punti, qualificata

PSG (Francia) – 82 punti, qualificata

Inter (Italia) – 76 punti, qualificata

Borussia Dortmund (Germania) – 71 punti, qualificata

Porto (Portogallo) – 68 punti, qualificata

Atletico Madrid (Spagna) – 67 punti

Salisburgo (Austria) – 62 punti

Barcellona (Spagna) – 61 punti

Benfica (Portogallo) – 52 punti, qualificata

Juventus – 47 punti, qualificata

Il margine di sei punti che ha l’Atletico Madrid (ricordiamo che solo un’altra spagnola sarà qualificata per rispettare il limite di due club per Federazione) fa sì che i Colchoneros siano a un passo dalla qualificazione al Mondiale per Club 2025 con il Barcellona che ha visto sì ridursi le possibilità di partecipare dopo la vittoria degli uomini di Simeone nell’andata dei quarti, ma ha ancora una speranza. Da ricordare come nel ranking FIFA la vittoria venga premiata con due punti, mentre il pareggio con uno. Ogni passaggio del turno da ora in poi varrà un altro punto extra.

A dipingere gli scenari futuri ci ha pensato direttamente la FIFA, che sul proprio sito ha riservato uno spazio al duello a distanza tra Barcellona e Atletico. Duello che potrebbe diventare diretto in semifinale. Infatti, dato per assodato che il Barcellona deve superare i quarti di finale per avere ancora speranze, possibilmente vincendo anche il ritorno contro il PSG (prendendo tre punti, di cui due per il successo e uno extra per il passaggio del turno), ecco che il cammino dell’Atletico è quanto mai importante per i catalani.

Infatti, qualora l’Atletico perdesse e venisse eliminato, la distanza nel ranking si dimezzerebbe e passerebbe a tre soli punti. Ed ecco che il Barça sarebbe chiamato a superare il Dortmund alle semifinali (con almeno due pareggi o una vittoria) così da colmare definitivamente il gap e garantirsi la qualificazione al Mondiale per Club. Infatti, a pari punti, il criterio determinante per la qualificazione è il miglior risultato recente. E con una finale nell’ultimo anno di conteggio del ranking, il Barça volerebbe negli Stati Uniti.

Ma, qualora l’Atletico Madrid riuscisse a vincere a Dortmund e quindi a passare alle semifinali, collezionando altri tre punti, ecco che la qualificazione per il Barcellona tramite ranking sarebbe praticamente impossibile. Infatti, le due squadre si troverebbero di fronte in semifinale con l’Atletico sempre avanti nel ranking di sei punti.

In questo caso, i blaugrana sarebbero chiamati a vincere entrambe le sfide contro i connazionali e approdare così alla finale di Wembley. Così facendo, i catalani si aggiudicherebbero cinque punti e per colmare la distanza dovrebbero anche uscire da Wembley o con il trofeo (la vittoria vale sempre due punti e non ci sono punti extra per il successo nella competizione) o sconfitti, ma solamente ai rigori. In quest’ultimo caso ai blaugrana andrebbe il punto del pareggio, sufficiente per colmare il gap con l’Atletico e qualificarsi così al Mondiale per Club 2025.

Al contrario, l’Atletico Madrid per strappare il pass deve ottenere un risultato migliore del Barcellona nel ritorno dei quarti di finale. In questo caso l’unico modo per i blaugrana di volare negli Stati Uniti sarebbe vincere la Champions League e occupare così l’ultimo slot disponibile per le vincenti nella manifestazione, estromettendo allo stesso tempo l’Atletico per il limite massimo di due club per Federazione.

Mondiale per Club squadre qualificate – I posti assegnati e quelli mancanti

Di seguito, tutte le altre squadre qualificate fuori dalla UEFA e i posti ancora da assegnare: