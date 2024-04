Disney+ sbarca nel mercato dei diritti tv: trasmetterà le coppe europee in Nord Europa

Disney ha fatto il suo ingresso nel mercato dei diritti tv legati al calcio. Si tratta di un altro grande player che scende in campo, questa volta in Svezia e Danimarca, dove trasmetterà l’Europa League e la Conference League nel prossimo ciclo triennale 2024-2027. Una partnership importante con la UEFA, che apre il mercato ad un nuovo attore di peso.

Si tratta di competizioni chiaramente un gradino sotto rispetto alla UEFA Champions League, ma l’accordo consente a Disney di garantire contenuti localmente rilevanti e di valutare il livello di interesse tra i consumatori sportivi per il suo servizio di streaming Disney+ prima di eventuali investimenti più redditizi.

Per le stagioni dal 2024/25 e fino al 2026/27, Disney+ sarà l’unica piattaforma grazie alla quale sarà possibile vedere le competizioni UEFA per club di secondo e terzo livello in Danimarca e Svezia. L’accordo copre 342 partite per stagione, distribuite su 19 settimane, e tutte le partite saranno incluse senza costi aggiuntivi per i clienti Disney+.

In Danimarca, Disney succederà a TV2, il broadcaster a pagamento e in chiaro di proprietà governativa, come detentore dei diritti della Europa League e della Conference League, mentre Viaplay attualmente detiene i diritti in Svezia (così come in Norvegia e Finlandia). La scorsa settimana, la più grande società attiva nei media in Norvegia, TV 2 Group, ha annunciato di aver rinnovato i diritti esclusivi della Champions League nel paese per il ciclo 2024-2027.