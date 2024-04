Parigi blindata per le Olimpiadi: piano B per la sfilata e meno spettatori

La grande tensione per la guerra in Medio Oriente sta spingendo le autorità francesi, con il presidente Emmanuel Macron in prima linea, a rivedere il piano della sicurezza per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi a Parigi, oltre alla stessa cerimonia.

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, l’evento previsto per il 26 luglio potrebbe essere soggetto nei prossimi giorni di almeno un paio di alternative organizzative, per garantire la massima sicurezza ai partecipanti e alle moltissime persone che seguiranno dal vivo la cerimonia. Il pubblico previsto per la cerimonia è stato infatti ridotto a 300.000 persone, con controlli di sicurezza rigorosi.

Macron ha rivelato che la grande parata delle 150 delegazioni potrebbe essere limitata alla zona del Trocadéro vicino alla Tour Eiffel o spostata nello Stade de France, invece che essere sulla Senna, come inizialmente previsto. Non spaventa solamente il terrorismo islamico, ma anche possibili attacchi cibernetici da paesi come la Russia, visto il conflitto ucraino con la Francia da sempre convintamente al fianco di Zelensky.

Anche in chiave olimpica si terrà l’incontro di maggio fra Macron e il presidente cinese Xi Jinping di maggio in Francia. Il leader della Cina, da sempre vicino alla Russia, viene considerato dalla comunità mondiale un ottimo interlocutore per eventuali accordi diplomatici fra Vladimir Putin e l’Ucraina. Anche se fino a oggi non si registrano passi in avanti con i russi pronti a scagliare l’attacco definitivo per piegare le resistente ucraine.