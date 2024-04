Stellantis, dagli azionisti via libera ai dividendi: ecco quanto incasserà Exor

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che è azionista di maggioranza di Stellantis e che controlla tra le altre anche la Juventus, dovrebbe incassare quasi 700 milioni di dividendi dalla sua partecipazione nel gruppo automobilistico italo-francese guidata da John Elkann.

L’assemblea annuale degli azionisti di Stellantis, riunitasi oggi ad Amsterdam, ha infatti approvato tutti i punti all’ordine del giorno, compresa la proposta di dividendo. In particolare, sarà distribuito un dividendo ordinario complessivo pari a 6,6 miliardi di euro agli azionisti, con un aumento del 53% rispetto ai 4,3 miliardi di euro del 2022. Il dividendo è pari a 1,55 euro per azione ordinaria, circa il 16% in più rispetto all’anno precedente, soldi che finiranno anche nelle casse della holding degli Agnelli-Elkann. Nel dettaglio, Exor possiede infatti il 14,4% di Stellantis, pari a 449.410.092 azioni.

In particolare, così, Exor dovrebbe incassare circa 696,6 milioni come dividendo legato a Stellantis per il 2023, rispetto ai 600 milioni circa del 2022, ai 475 milioni del 2021 e ai 140 milioni del 2020. In teoria, quindi, considerando che la cassaforte di famiglia Giovanni Agnelli BV possiede il 52,99% di Exor, gli Agnelli potrebbero intascare circa 370 milioni da Stellantis quest’anno, ma bisognerà valutare in seguito se e quanto di questo dividendo dal gruppo automobilistico sarà poi distribuito da Exor.

Stellantis ha chiuso il 2023 con “risultati record”. I ricavi netti sono cresciuti del 6% su base annua a 189,544 miliardi di euro (da 179,592 miliardi), mentre il consensus degli analisti attendeva un dato a 189,9 miliardi e gli esperti di Equita per 189,2 miliardi. L’utile netto è aumentato dell’11% a 18,625 miliardi, contro un consensus per 18,2 miliardi e i 17,9 miliardi attesi da Equita. L’utile operativo adjusted si è attestato a 24,343 miliardi, in rialzo dell’1%, contro un consensus per 24,2 miliardi, con un margine del 12,8% (13,4% nel 2022). Il free cash flow industriale netto è salito del 19% su base annua a 12,858 miliardi, contro i 12,5 miliardi attesi e la guidance per un valore positivo previsto dalla società stessa. Il flusso di cassa delle attività operative è salito del 13% a 22,485 miliardi.