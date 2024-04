Stellantis, l’assemblea approva gli stipendi di Elkann e Tavares: le cifre

Gli azionisti di Stellantis hanno approvato con il 70,2% dei voti lo stipendio del management, tra cui quelli del CEO Carlos Tavares e del presidente John Elkann. I voti contrari sono stati quindi pari a quasi il 30%. Nel 2023 l’amministratore delegato di Stellantis ha guadagnato complessivamente 23,4 milioni di euro, contro i 14,9 milioni del 2022.

Nel compenso è presente anche un bonus di 10 milioni di euro: si tratta di incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi del gruppo e alla trasformazione di Stellantis in un’azienda di mobilità tecnologica sostenibile. Complessivamente, quindi la remunerazione del manager ha fatto registrare un incremento che supera il 55%.

Inoltre, qualora fossero raggiunti specifici obiettivi entro il 2025, il compenso potrà superare addirittura i 36 milioni di euro. A livello di remunerazione complessiva Tavares è seguito da John Elkann, presidente di Stellantis e numero uno di Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann azionista di maggioranza non solo di Stellantis ma anche, tra gli altri, della Juventus e di Ferrari). Elkann nel 2023 ha ricevuto compensi complessivi per 4,8 milioni di euro (in calo rispetto ai 5,8 milioni del 2022). Il suo stipendio è così suddiviso: