EY, Stefania Boschetti nuova CEO: è tra gli indagati del caso Juventus

Il revisore dei conti della Juventus, indagato per false comunicazioni sociali nell’inchiesta sul club piemontese, è stato promosso a capo della filiale italiana di Ernst & Young. Il 12 aprile la società – scrive Il Fatto Quotidiano – (uno dei quattro giganti mondiali della revisione e consulenza aziendale), ha annunciato che a partire dal primo luglio Stefania Boschetti sarà la nuova Chief Executive Officer (amministratore delegato) di EY Italia, prima donna alla guida di una “big four” in Italia.

Eppure Boschetti è tra la decina di manager della Juventus che il 22 dicembre ha ricevuto dalla Procura di Roma l’avviso di conclusione delle indagini per l’ipotesi di falso in bilancio. Boschetti è indagata solo per i conti del 2019, ma gli altri ex manager del club bianconero sono coinvolti anche per gli esercizi 2020 e 2021. Nell’inchiesta, la società è indagata per i reati di falso nelle comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza della Consob e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

Accuse che il club bianconero ha sempre respinto con forza. Il tema è quello delle plusvalenze fittizie che, secondo l’accusa, sarebbero servite a sostenere i conti della società attraverso operazioni di cessione di giocatori. Secondo il bilancio 2018/19 della Juventus, rivisto da Boschetti, la campagna trasferimenti relativa agli acquisti e cessioni di diritti pluriennali di calciatori «ha comportato complessivamente un aumento del capitale investito di 239,6 milioni, derivante da acquisizioni e incrementi per 293,4 e cessioni per 53,8 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti)».

In questo ambito, «le cessioni a titolo definitivo hanno comportato plusvalenze nette per 126,7 milioni e le cessioni temporanee nette hanno consuntiva to proventi netti per 25,1 milioni». A Stefania Boschetti i pubblici ministeri imputano che, in qualità di revisore legale dei conti della Juventus per conto di EY, pur avendone l’obbligo di legge, avrebbe omesso di «esercitare un effettivo controllo contabile, esprimendo così, nella relazione datata 2 ottobre 2019, un giudizio positivo, privo di rilievi e di richiami di informativa, sul bilancio al 30 giugno 2019» del club torinese.

Boschetti, amministratore delegato di Fiat Auto tra il 2001 e il 2003, ha iniziato la sua carriera in EY nel 1992 e dal 2003 ne è diventata partner. Attualmente è presidente di Ey SpA (società di revisione italiana di EY), membro del leadership team delle assicurazioni in Italia e managing partner della sede di Torino. Boschetti ha lavorato in diverse linee di business assistendo clienti internazionali quotati in diversi mercati e settori, tra i quali il manifatturiero, l’auto motive, il construction e il retail.