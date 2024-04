Liga, come funziona il salary cap che tiene i conti sotto controllo

Come funziona il salary cap in Liga? Dalla stagione 2019/20 la Liga spagnola ha introdotto, per ognuna delle 20 società della massima serie spagnola e per le 22 della serie cadetta un limite al costo del personale sportivo. Una sorta di Fair Play Finanziario interno, che prevede un tetto massimo di spesa per i calciatori, ma anche per l’allenatore, il suo vice e preparatore atletico della prima squadra. In questo conteggio rientrano le spese per le società controllate, le squadre giovanili e altre sezioni, fra cui il personale non sportivo.

Come funziona il salary cap in Liga? Le voci di spesa

Quando parliamo di “tetto salariale” nel massimo campionato spagnolo, più tecnicamente stiamo parlando del “limite di costo della rosa sportiva” (Limite de coste de plantilla deportiva). Si tratta in sostanza di un limite di spesa che ogni club propone e giustifica, nel rispetto del budget a disposizione, lasciando all’Autorità di convalida della Liga il compito di approvare la soglia proposta.

Qualora questo limite non fosse considerato adeguato, la stessa Autorità può chiedere di rettificare la cifra fino ad ottenere un importo che garantisca la stabilità finanziaria del club. Si tratta, tuttavia, di un limite che le società non devono necessariamente raggiungere. Esse devono comunque rimanere al di sotto della cifra indicata e resa nota dalla Liga spagnola in un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Come si evince dal regolamento della Liga, il “limite di costo della rosa sportiva” comprende diverse voci:

Le retribuzioni salariali, fisse o variabili

Le retribuzioni per cessioni dei diritti d’immagine collettivi o individuali

Gli ammortamenti dei costi di acquisizione dei calciatori

Le quote della previdenza sociale

Indennizzi a carico dei club per la fine dei rapporti di lavoro

I costi per la retribuzione (o di altro tipo) di giocatori ceduti a titolo temporaneo ad altre società

A queste cifre vengono sottratte le spese non sportive preventivate (affitto uffici, buste paga del personale non sportivo, bollette varie), il pagamento di eventuali debiti e le perdite riportate dalla stagione precedente. Il risultato di questa operazione è il massimo che il club può spendere per la propria rosa. Ogni club propone il proprio prospetto che viene analizzato ed eventualmente approvato dall’Organismo di Validazione della Liga. La società può prevedere un costo rosa inferiore al limite.

Come funziona il salary cap in Liga? L’opzione aumento di capitale

Ogni club può aumentare il limite massimo del proprio costo rosa con un aumento di capitale (solo nel caso della Società per azioni). Di questo aumento, solo l’80%, il 65% o il 50% potrà essere destinato ai trasferimenti, a seconda della situazione finanziaria di ciascun club, e non potrà essere aumentato più del 25% del fatturato. Inoltre, non si potrà sfruttare la cifra aggiuntiva data dall’aumento di capitale in una sola stagione, visto che la norma prevede una spalmatura su quattro diverse annate.