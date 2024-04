Liga spagnola, ricavi oltre i 5 miliardi e conti in utile nel 2022/23

Nella giornata di oggi la Liga spagnola, presieduta da Javier Tebas, ha presentato la propria relazione economico-finanziaria relativa alla stagione 2022/23 che conferma la crescita dei club della massima competizione spagnola, che ha raccolto ricavi ricorrenti pari a 4,89 miliardi di euro (+15% rispetto allo stesso periodo della stagione 2021/22). Se a questi si aggiungono anche i ricavi straordinari, il totale sfonda il muro dei 5 miliardi, attestandosi a quota 5,69 miliardi (+18% rispetto al 21/22).

Questo dato è stato raggiunto grazie alla crescita dei ricavi in qualunque settore. Si va da quelli commerciali (+28,6%), a quelli delle partite (+36,9%). Quest’ultimo è stato raggiunto grazie al record storico di presenze negli stadi durante la scorsa stagione. Inoltre, va ricordato come dal 2022/23 sia entrato in vigore l’accordo fra la Liga e CVC Capital Partners che ha garantito risorse economiche per 1,99 miliardi di euro.

Da sottolineare come rimanga invece stabile il debito, che rispecchia i parametri pre-pandemia, mentre la situazione finanziaria dei club della massima serie spagnola indica come i fatturati delle società possano continuare a crescere anche nel prossimo futuro. Risultati che fanno sì che l’utile netto registrato sia pari a 200 milioni. I risultati, considerando EBIT ed EBITDA, sono in miglioramento anche se rimangono leggermente inferiori rispetto a quelli pre-Covid.

Ricavi Liga 2022 2023 – Record di spettatori e ricavi commerciali sopra il miliardo

Nella stagione in analisi è stato registrato, come detto, un nuovo record di presenze negli stadi che per la prima volta ha raggiunto i 15 milioni di spettatori con un’occupazione media del 72%. Il tutto ha portato, come prevedibile, un effetto positivo a tutti i club della Liga.

Record anche per i ricavi commerciali, che per la prima volta hanno sfondato il muro del miliardo, registrando in totale un risultato pari a 1,19 miliardi. Per quanto riguarda invece i ricavi da player trading, questi registrano un +69% rispetto allo stesso periodo del 2021/22, pur rimanendo su livelli inferiori rispetto alla stagione pre-pandemia. Nel comunicato della Liga si sottolinea poi come l’introduzione dell’organismo di vigilanza indipendente sui conti dei club della Premier League porterà il mercato dei giocatori a una contrazione, visto che i club inglesi correranno il rischio di sanzioni.

Ricavi Liga 2022 2023 – I costi sono stabili

Analizzate le entrate, è ora di passare ai costi. Come detto, questo dato è rimasto stabile sia sotto il punto di vista degli stipendi che per gli ammortamenti. In totale i costi complessivi sono di 3 miliardi, molto vicino alla soglia del 70% fra ricavi e spese richiesta dalle normative della UEFA per il 2025/26.

La Liga presenta una situazione finanziaria sostenibile, anche grazie al sostegno degli azionisti dei vari club che sono intervenuti con vari aumenti di capitale. Questi risultati dovrebbero portare a prospettive sempre più rosee per le stagioni a venire.