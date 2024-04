Borussia Dortmund Atletico Madrid in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di Borussia Dortmund Atletico Madrid in streaming gratis. Il match è in programma martedì 16 aprile 2024, alle ore 21.00.

Al Signal Iduna Park di Dortmund, va in scena la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, con i padroni di casa chiamati a rimontare la sconfitta per 2-1 maturata a Madrid nemmeno una settimana fa. Le due squadre arrivano da due successi importanti in campionato con l’Atletico del Cholo Simeone che ha rafforzato il quarto posto in classifica grazie al 3-1 in rimonta contro il Girona, distante ora solamente quattro punti. I tedeschi, dal canto loro, hanno superato l’Eintracht Francoforte e tenuto il passo del Lipsia, al momento quarto in Bundesliga per una migliore differenza reti rispetto ai gialloneri. La vincente di questa finale sfiderà chi avrà la meglio fra Barcellona e Paris Saint-Germain, con i catalani capaci di superare Mbappé e compagni all’andata al Parco dei Principi per 3-2.

Borussia Dortmund Atletico Madrid in streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La partita Borussia Dortmund Atletico Madrid – in programma alle ore 21.00 di martedì 16 aprile 2024 – andrà in onda in diretta su Sky Sport e sarà visibile in streaming sulla piattaforma, gratuita per gli abbonati, Sky Go e sul servizio OTT di NOW. Gara disponibile anche su Mediaset Infinity.

Borussia Dortmund Atletico Madrid in streaming gratis? Le formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: