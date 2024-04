Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Barcellona PSG in streaming gratis. Il match è in programma martedì 16 aprile 2024, alle ore 21.00.

A una settimana dalla sfida di andata, terminata 3-2 per i blaugrana, le due squadre si ritrovano di fronte allo stadio Montjuic per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Da una parte Mbappé e compagni che cerano la rimonta, forti di aver già di fatto ipotecato l’ennesima Ligue 1 consecutiva, dall’altra i catalani che possono contare su un Pedri già decisivo nella sfida di andata (bellissimo l’assist per la doppietta di Raphinha) e sul solito Roberto Lewandowski che, anche se è rimasto a secco a Parigi, ha dimostrato di ricoprire un ruolo assolutamente importante per gli schemi di Xavi con i suoi movimenti da grandissima punta centrale.

Barcellona PSG streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La sfida Barcellona-PSG sarà trasmessa sia in chiaro che su pay tv. Sky, che detiene i diritti italiani per la Champions League (tranne la miglior partita del mercoledì), e Canale 5 sono i punti di riferimento per seguire la partita. Per chi preferisse lo streaming ecco Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati della pay tv, e Mediaset Infinity.

Barcellona PSG streaming gratis? Le probabili formazioni

