Exor, riparte il programma di riacquisto azioni per 250 milioni di euro

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus, ha annunciato oggi che riprenderà il programma di riacquisto azioni annunciato il 13 settembre 2023 per l’importo residuo fino a 250 milioni di euro di azioni ordinarie al fine di ridurre il capitale sociale di Exor in linea con l’annuncio del 13 settembre 2023. La Società inizierà oggi con una prima tranche di acquisti fino a 125 milioni, che si prevede sarà completata entro settembre 2024, o prima se l’importo massimo sarà raggiunto.

La prima tranche sarà eseguita in base a un accordo di buyback discrezionale con un primario istituto finanziario in conformità con le disposizioni di safe harbour per i riacquisti di azioni. Gli acquisti saranno effettuati in base all’autorità concessa al Board dall’assemblea generale degli azionisti della società il 31 maggio 2023, valida fino al 31 novembre 2024 (incluso).

Le azioni riacquistate saranno annullate previa approvazione del CdA e degli azionisti. La Società fornirà aggiornamenti settimanali sul progresso sul suo sito web in linea con le normative applicabili. La Società non è obbligata a completare il Programma e può essere sospeso, interrotto o modificato in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Alla data odierna, Exor detiene 5.000.687 azioni ordinarie in portafoglio.