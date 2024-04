Non solo Champions ed Europa: i criteri in caso di pari punti nella lotta salvezza

La corsa per la salvezza ha vissuto nelle ultime settimane numerosi scontri diretti, che hanno rimescolato le carte per quanto riguarda la parte basa della classifica di Serie A. In totale sono otto le formazioni coinvolte nella lotta per non retrocedere che vedrà alla fine tre squadre andare in B.

Di queste otto, quella più distaccata dalla concorrenza è la Salernitana, fanalino di coda del campionato con 15 punti. Ma se per i campani serve un autentico miracolo per centrare la salvezza, le altre sette sono racchiuse in soli cinque punti, con diversi scontri diretti ancora da giocare.

Lotta salvezza arrivo a pari punti – La classifica attuale delle squadre coinvolte

Detto della Salernitana ultima, ecco l’attuale situazione in classifica per la lotta salvezza:

13. Cagliari – 30 punti

14. Lecce – 29 punti

15. Udinese – 28 punti

16. Empoli – 28 punti

17. Verona – 27 punti

18. Frosinone – 26 punti

19. Sassuolo – 25 punti

20. Salernitana – 15 punti

Una classifica da cardiopalma che terrà i tifosi di queste squadre con il fiato sospeso ancora per diverse giornata, e probabilmente fino all’ultimo turno di campionato. Come detto, poi non mancano gli scontri diretti fra queste otto squadre nelle ultime 7 giornate di Serie A.

E non va dimenticata l’ipotesi spareggio. Come si è visto nella scorsa stagione, in caso di due squadre a pari punti al terzultimo posto, ecco che non valgono più gli scontri diretti, ma si procederà a una sfida di andata e ritorno dove la vincitrice rimarrà in Serie A, mentre gli sconfitti retrocederanno. L’anno scorso, invece, si disputò in gara secca al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove vinse il Verona condannando lo Spezia alla Serie B.

Lotta salvezza arrivo a pari punti – Lo spareggio e cosa dice il regolamento

Il Consiglio Federale ha stabilito a luglio 2023 «i criteri di attribuzione dei titoli sportivi in palio alla fine del Campionato e per la formulazione della classifica finale dello stesso». Per quanto concerne invece la lotta salvezza, «in caso di parità di punteggio tra le squadre posizionate al 17° e al 18° posto, la squadra che si aggiudica la permanenza nel Campionato di Serie A è determinata mediante spareggio da effettuarsi sulla base di due gare di andata e ritorno; la squadra meglio classificata secondo i criteri della Classifica avulsa, disputerà la gara di ritorno “in casa”; si aggiudicherà lo spareggio la squadra che avrà realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti». Non sono previsti i tempi supplementari in caso di spareggio, ma si passa direttamente ai calci di rigore.

Serie A lotta salvezza – I criteri per un eventuale arrivo con più squadre al terzultimo posto

Ma con una classifica così corta, a fine campionato al terzultimo posto ci potrebbero essere più di due squadre. In quel caso quali sono i criteri per determinare le formazioni salve, le due che parteciperanno allo spareggio e quelle che retrocederanno in Serie B?

«In caso di parità di punteggio tra più di due squadre – si legge nel regolamento –, al fine di individuare le due di esse che effettueranno lo spareggio per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia o per la permanenza nel Campionato di Serie A, nonché per determinare tutte le altre posizioni di classifica, si procederà alla compilazione della c.d. “classifica avulsa” secondo i criteri qui di seguito indicati»: