Lazio, addio Luis Alberto? L’impatto sui conti del club biancoceleste

“Spero di divertirmi nelle ultime partite e poi vediamo. Non farò parte l’anno prossimo del progetto, ho chiesto al club di liberarmi dal contratto e non voglio prendere un euro in più dalla Lazio. I prossimi quattro anni li lascio ad altri, è giusto farmi da parte in questo club che mi ha dato tanto. Però credo che è arrivato il momento di lasciare alla società il mio stipendio per altri”. Così Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha annunciato il suo addio al club biancoceleste ai microfoni di DAZN, intervistato al termine della gara contro la Salernitana.

Quanto può impattare l’addio del centrocampista spagnolo sui conti del club biancoceleste? Luis Alberto è legato alla società della capitale da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, rinnovato lo scorso ottobre visto che il precedente accordo era in scadenza nel 2025.

Secondo le indiscrezioni, lo spagnolo avrebbe ora uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti più bonus, per un costo lordo pari a circa 7,4 milioni di euro annui.

A questo va aggiunta una quota di ammortamento. La Lazio ha infatti acquistato Luis Alberto dal Liverpool nell’estate del 2016 per 4 milioni di euro. Al 30 giugno 2023, il valore netto contabile del cartellino del giocatore era pari a 471mila euro, mentre al 31 dicembre 2023 era pari a 387mila euro dopo un ammortamento di 84.595 euro. Nel secondo semestre, complice il rinnovo, l’ammortamento dovrebbe scendere a circa 55mila euro, con un costo storico al 30 giugno 2024 pari a 332mila euro.

In caso di risoluzione consensuale, quindi, la Lazio segnerebbe una minusvalenza (o costi per la svalutazione) pari a 332mila euro, mentre invece in caso di cessione la plusvalenza sarebbe pari alla differenza tra il prezzo di cessione e gli stessi 332mila euro. Tuttavia, il club biancoeleste risparmierebbe, oltre alla quota di ammortamento, anche lo stipendio lordo del calciatore, con un impatto pari a circa 7,4 milioni di euro in termini di minori costi nel prossimo esercizio rispetto al bilancio 2023/24.