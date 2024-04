Da Salah a Nunez: gli stipendi del Liverpool nel 2023/2024

Il Liverpool è il grande escluso dalla Champions League di quest’anno, anche se è pronto a fare la voce grossa in Europa League, dove parte con tutti i favori del pronostico. Sarebbe il coronamento ultimo all’avventura di Jurgen Klopp sulla panchina dei Reds.

Ovviamente non c’è solo la seconda competizione europea più importante per club nel mirino del Liverpool, che è una delle pretendenti per la Premier League e ha già portato a casa la Coppa di Lega inglese.

Stipendi Liverpool 2023 2024: acquisti e cessioni

Una stagione, come detto, deludente la scorsa per il Liverpool, che ha terminato il campionato al quinto posto, nonostante una risalita vertiginosa nella seconda parte, ma che non è riuscita a colmare il gap creato da una prima parte molto deludente.

In estate, ecco che la società inglese ha deciso di fare un vero e proprio restyling, sopratutto del centrocampo. E quindi hanno salutato Anfield prima Jordan Henderson e poi Fabinho. Entrambi sono volati in Arabia Saudita, anche se il primo si è “pentito” dopo pochi mesi e ha accettato la corte dell’Ajax per tornare in Europa. Queste due cessioni hanno portato in tutto alle casse dei Reds, 60,7 milioni di euro. E questo è l’incasso totale avuto dalle cessioni 23/24.

Tutte le altre sono avvenute in prestito o alla scadenza del contratto, come Roberto Firmino, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain e James Milner. Questi addi se da un lato non hanno portato risorse fresche alle casse del Liverpool, certamente hanno alleggerito il monte ingaggi, cosa non secondaria soprattutto per una stagione che non ha vedrà gli importanti introiti legati alla partecipazione alla Champions League.

Ovviamente, però, non sono mancati gli acquisti da parte di una delle società più attive in sede di calciomercato. Il più oneroso è stato riservato Dominik Szoboszlai dal Lipsia per 70 milioni. Ma alla corte di Klopp sono arrivati anche Alexis Mc Allister dal Birghton (42 milioni), Ryan Gravenberch dal Bayern Monaco (40 milioni) e Wataru Endo allo Stoccarda (20 milioni). Per un totale di esborso economico dei soli cartellini di 172 milioni.

Stipendi Liverpool 2023 2024: Salah il più pagato

Di seguito, l’elenco dei calciatori della rosa dal più al meno pagato sulla base delle stime di Capology (tutte le cifre sono annuali e considerate al netto):