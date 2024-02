Liverpool: ricavi commerciali record nel 22/23, ma conti in rosso pre-tasse

Il Liverpool ha annunciato nella giornata di oggi i risultati economico-finanziari per la stagione 2022/23. I dati fanno riferimento al bilancio dei Reds che si è chiuso il 31 maggio dello scorso anno e mostrano ricavi complessivi stabili a quota 594 milioni di sterline (694 milioni di euro al cambio attuale), con un risultato prima delle imposte negativo per 9 milioni di sterline (-10,5 milioni di euro circa).

I ricavi commerciali sono cresciuti di 25 milioni di sterline fino a diventare la principale fonte di entrate nei tre principali flussi di reddito del club. L’aumento dei ricavi da questa voce ha bilanciato il calo sia nell’area dei diritti televisivi che in quella dei ricavi da matchday, il che ha fatto sì che i ricavi complessivi per il periodo siano rimasti gli stessi dell’esercizio precedente.

Il successo commerciale è stato ottenuto grazie a una forte crescita delle partnership e a un tour pre-campionato di grande successo, giocato in Tailandia e a Singapore. Anche le operazioni di vendita al dettaglio del Liverpool hanno registrato un anno record in termini di ricavi, con l’apertura di sette nuovi negozi in tutta l’Asia e oltre 350.000 download della nuova app LFC Store. È stato anche un anno record per l’affluenza in tutti i negozi del Liverpool nel mondo, con un picco di 2,5 milioni di acquirenti, di cui oltre 10.000 ogni giorno ad Anfield.

Il calo dei ricavi da diritti televisivi è dovuto principalmente all’uscita nella scorsa stagione dalla UEFA Champions League agli ottavi di finale, rispetto al raggiungimento della finale nella stagione precedente. Anche i ricavi da matchday sono diminuiti di 7 milioni di sterline a causa del minor numero di partite giocate nella scorsa stagione. Sono proseguiti invece i lavori sull’investimento di 80 milioni di sterline del club per riqualificare l’Anfield Road Stand e si è registrato un record di presenze in campionato ad Anfield all’inizio di questo mese, come parte programma di apertura graduale.

Liverpool bilancio 2023 – Il commento del CEO Andy Hughes

Andy Hughes, amministratore delegato del Liverpool, ha commentato così i risultati raggiunti dai Reds nella passata stagione: «Gestire questo grande club in modo finanziariamente sostenibile e in conformità con i principi che governano il calcio è stata la nostra priorità da quando il Fenway Sports Group ha acquisito il Liverpool nel 2010».

«Nonostante la significativa crescita dei costi del calcio, il successo delle nostre operazioni commerciali dimostra la forza della nostra posizione finanziaria, così possiamo continuare a operare in modo sostenibile mentre competiamo ai massimi livelli del calcio», ha aggiunto ancora.

«Siamo davvero entusiasti di vedere il completamento del nuovo Anfield Road Stand nei prossimi mesi. Avere un record di presenze in campionato quest’anno dimostra quanta strada abbiamo fatto da quando abbiamo dato il via all’investimento per riqualificare Anfield 10 anni fa. Le entrate da matchday sono una parte estremamente importante del nostro modello complessivo di sostenibilità finanziaria. Avere la capacità di aumentare i nostri flussi di reddito è una parte cruciale dei nostri piani a lungo termine, che ci consente di continuare a reinvestire sia dentro che fuori dal campo per sostenere le ambizioni delle nostre squadre maschili e femminili», ha spiegato Hughes.

«Mentre questi risultati finanziari rappresentano un momento nel nostro viaggio, ciò che rimane costante è il crescente appeal globale del club e, grazie al nostro straordinario supporto, il Liverpool continua ad essere il club più seguito a livello globale in Premier League», ha concluso.