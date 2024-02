Bayern, multa di 50mila euro dalla UEFA e stop alla vendita dei biglietti per la prossima trasferta

La UEFA ha deciso di multare il Bayern Monaco per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della sfida di Roma contro la Lazio, valida per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.

L’Organo Disciplinare, Etico e di Controllo del massimo organo del calcio europeo ha deciso di comminare una multa di 50.750 euro complessivi per l’accensione di materiale pirotecnico (40.250 euro) e lancio di oggetti (10.500 euro).

Inoltre, alla società tedesca è stato fatto divieto di vendere ai propri tifosi i biglietti validi per la prossima trasferta in campo europeo. Da ricordare, come la sfida sia finita 1-0 in favore della Lazio grazie al rigore siglato da Ciro Immobile, che aveva portato all’espulsione di Upamecano.