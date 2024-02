Inter, ricavi da sponsor e diritti tv in crescita nel primo semestre 23/24

Crescono i ricavi dell’Inter da sponsor e da diritti televisivi nel primo semestre della stagione 2023/24. È quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2023 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra.

I ricavi rettificati sono aumentati di 30,4 milioni pari al 22,7% e portando il totale a 164 milioni per il semestre chiuso al 31 dicembre 2023, rispetto ai 133,6 milioni per il semestre chiuso al 31 dicembre 2022. In particolare, sono cresciuti sia i ricavi da diritti tv (passando da 109,9 milioni a 126,7 milioni) sia quelli da sponsorship (per il 23/24 sono 37,2 milioni rispetto ai 23,2 milioni).

In particolare, i ricavi da sponsor di maglia sono passati dai 2,5 milioni del primo semestre del 2022/23 (a causa dei mancati incassi dall’accordo con Digitalbits) a 8,3 milioni al 31 dicembre 2023, con un aumento del 228,6%. Risultato ottenuto grazie a un nuovo contratto di sponsorizzazione firmato con Paramount+ (nel primo quadrimestre del valore di 5,5 milioni di euro) e un contratto di sponsorizzazione per la manica in essere con eBay dalla seconda metà dell’anno fiscale precedente (ricavi pari a 1,7 milioni di euro). Infine, quello con U-Power come back jersey siglato a metà settembre e che ha portato 1,1 milioni di euro nei primi sei mesi della stagione 23/24.

I ricavi da sponsorizzazione tecnica sono aumentati di 4,4 milioni di euro (+70%), raggiungendo i 10,6 milioni di euro, grazie al descritto rinnovo della sponsorizzazione tecnica di Nike (per il periodo 2024-2031). I ricavi da sponsorizzazione UE/Globale sono aumentati di 3,7 milioni di euro (+29,9%), attestandosi a 16,1 milioni di euro, principalmente per l’impatto dei nuovi contratti firmati o rinnovati dopo il primo semestre dell’esercizio precedente e fino al 31 dicembre 2023 (come, tra gli altri, quelli con LeoVegas, Enel, Mastercard/Banca BPER e Qatar Airways).

Anche i ricavi da sponsorizzazione regionali e di naming rights hanno registrato un aumento (+10% a 2,2 milioni di euro) grazie ad alcune nuove partnership come quella con SWM Motorcycles.