Ufficiale, il fuorigioco semiautomatico sbarca in Premier League dal 2024/25

La Premier League introdurrà il fuorigioco semiautomatico a partire dalla prossima stagione, con la speranza di ridurre il tempo necessario per prendere decisioni al VAR. Il sistema utilizzerà filmati delle telecamere e software di tracciamento per calcolare la posizione dei giocatori al momento di un potenziale fuorigioco, sostituendo la necessità che siano gli addetti VAR a farlo.

Nei test, questo processo ha dimostrato di ridurre la durata media di una decisione del VAR di ben 31 secondi. I club hanno votato all’unanimità per introdurre la tecnologia in una riunione degli stakeholder della Premier League, con il suo primo utilizzo previsto in autunno, ma non all’inizio della stagione. La lega aveva precedentemente espresso riserve sull’adozione della tecnologia, ma ha ottenuto il pieno appoggio del capo degli arbitri Howard Webb, che ha detto di essere “entusiasta” all’idea.

La tecnologia è stata utilizzata con successo durante la Coppa del Mondo del 2022 in Qatar. Elimina la necessità che i VAR aggiungano manualmente linee alle immagini delle telecamere e produrrà grafici che potranno essere mostrati ai tifosi negli stadi. Potrebbe comunque essere necessario che i VAR valutino le decisioni sul fuorigioco in caso di gol segnato, a seconda della complessità della valutazione.

Webb e l’organismo degli arbitri PGMOL sono in discussione sulla possibilità di permettere ai tifosi di vedere le immagini esaminate dagli arbitri ai monitor VAR contemporaneamente agli ufficiali. C’è l’aspettativa che brevi messaggi sull’esito delle decisioni VAR possano essere annunciati dagli arbitri negli stadi nella prossima stagione.

In una nota ufficiale, la Premier League ha scritto: «La tecnologia fornirà una posizionamento più rapido e consistente della linea virtuale del fuorigioco, basata sul tracciamento ottico dei giocatori, e produrrà grafici di alta qualità per garantire un’esperienza migliorata negli stadi e in televisione per i tifosi».