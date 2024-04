Dal lusso alla tecnologia, dove investirà Exor nei prossimi anni

Durante la conference call che ha fatto seguito alla pubblicazione da parte di Exor del bilancio 2023, il Chief Financial Officer della holding della famiglia Agnelli-Elkann, Guido De Boer, è intervenuto per parlare degli investimenti futuri da parte del gruppo.

«Per quanto riguarda la ricerca di ulteriori opportunità, siamo sempre molto diligenti nella selezione dei nostri investimenti. Quindi è un processo lungo in cui non facciamo nulla di affrettato. Quindi già ora stiamo cercando dove mettere a frutto le prossime cifre significative nel 2024, ma potrebbe anche essere nel 2025», ha spiegato il CFO di Exor.

Per quanto riguarda il “dove” investire, De Boer ha spiegato che «continuiamo a farlo nei nostri settori di interesse dichiarati, quindi lusso, salute e tecnologia, e ovviamente rimaniamo aperti ad altre opportunità. Quindi può riguardare tutti questi settori. Abbiamo indicato questi settori perché sono aree in cui abbiamo affinità e crediamo di avere una conoscenza solida con la quale possiamo ottenere buoni rendimenti e anche concentrare i nostri sforzi».

«Ma alla fine, si tratta dell’opportunità di investimento individuale e dei rendimenti che può darci. Quindi non potrei dire se il prossimo investimento sarà nel lusso o nella tecnologia o nella sanità o altrove. Continuiamo a trovare il lusso interessante, ma tutto dipende dalle opportunità che ci si presentano. Quindi, il lusso in Cina, continuiamo a credere nella tesi fondamentale dietro Shang Xia, cioè che con l’aumento della ricchezza in Cina, il mercato del lusso continuerà a crescere vigorosamente e i consumatori vorranno sempre più acquistare prodotti di lusso che provengono dalla Cina piuttosto che solo dal mondo occidentale. E Shang Xia offre una proposta unica. Ma è un investimento che richiede tempo. Quindi stiamo seguendo da vicino come si evolverà e monitoriamo la situazione attentamente», ha spiegato.

«Valutiamo continuamente il nostro portafoglio in base alle performance passate, ma anche ai rendimenti futuri che ci aspettiamo dalle nostre aziende. E sulla base di questo, decidiamo se vogliamo investire di più nell’azienda o mantenere la nostra posizione o disinvestire. Quindi per noi è un processo continuo che attraversiamo per valutare le opportunità di rotazione del portafoglio, sia aumentando che diminuendo le nostre partecipazioni. Ovviamente non possiamo dire nulla in anticipo, quindi se c’è una transazione, la annunceremo immediatamente al mercato se sarà rilevante», ha concluso.