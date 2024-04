Champions, i ricavi delle italiane dal 2001: Juve in testa, Inter e Milan accorciano

Quanto hanno incassato i club italiani dalla Champions League dal 2001 a oggi? Sono passati oltre vent’anni dal primo report finanziario della UEFA, con le cifre dei premi ufficiali distribuiti dalla Federcalcio europea ai club che prendono parte alla massima competizione europea continentale. Sulla base dei premi di anno in anno e delle stime per la stagione 2023/24, Calcio e Finanza ha calcolato i premi che le società italiane hanno incassato dalla UEFA per la partecipazione alla Champions League a partire dal 2001/02.

Cifre che sono andate via via crescendo nel tempo, con la competizione che si è “arricchita” sempre di più e che nella prossima stagione – grazie all’introduzione del nuovo format – farà registrare la cifra più alta mai distribuita: 2,4 miliardi di euro circa, da dividere tra le 36 formazioni partecipanti alla prima fase.

Classifica ricavi Champions League – Le partecipazioni dal 2001/02

Dal 2001/02, conclusa con la vittoria finale del solito Real Madrid contro il Bayer Leverkusen a Glasgow, le italiane scese in campo in Champions League sono state in totale nove. Ovviamente nel computo totale dei premi UEFA guadagnati dalle società del Belpaese bisogna tenere conto del numero delle partecipazioni. La formazione con più edizioni giocate nel lasso di tempo preso in esame è la Juventus (18), mentre l’Udinese ne vanta solo una, nel 2005/06, mentre nella stagione 2011/12 i friulani furono eliminati ai preliminari per lo sciagurato rigore di Maicosuel contro il Braga. Ecco il numero di partecipazioni delle formazioni italiane dal 2001/02 fino a oggi:

Juventus 18 partecipazioni (su 22 possibili)

Inter 16

Milan 14

Roma 11

Napoli 8

Lazio 5

Atalanta 3

Fiorentina 2

Udinese 1

Classifica ricavi Champions League – Il dato

Patendo da questo dato si ha già una proiezione della classifica dei club italiani che hanno incassato più premi UEFA dalla Champions League. Quindi, il club italiano che ha incassato più premi UEFA derivanti dalla Champions League è la Juventus, con i bianconeri che sono gli unici ha superare la soglia del miliardo di euro davanti all’Inter, che accorcia. In totale le italiane hanno incassato quasi 3,4 miliardi dalla Champions con quasi un terzo che è finito nelle casse bianconere.