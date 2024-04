Inter, Napoli e Lazio all’incasso: la UEFA paga il bonus per gli ottavi di Champions

Nuovo giro di pagamenti ufficiali da parte della UEFA per quanto riguarda l’edizione corrente della Champions League. La Federcalcio europea ha infatti versato nei giorni scorsi i corrispettivi per la qualificazione agli ottavi di finale della manifestazione, che hanno visto protagoniste ben tre squadre italiane.

Sfortunatamente, nessuna tra Inter, Lazio e Napoli è riuscita a qualificarsi per il turno successivo – i quarti di finale, che hanno preso il via ieri –, ma le italiane possono comunque sorridere per il “bottino” in arrivo. Complessivamente, la UEFA verserà 153,6 milioni di euro ai 16 club che si sono qualificati per gli ottavi, 9,6 milioni di euro a testa.

Guardando solamente ai club italiani, questa volta il totale dei versamenti ammonta a 28,8 milioni di euro. Ricavi frutto del passaggio del turno dai gironi agli ottavi da parte di Inter, Lazio e Napoli, mentre il Milan ha abbandonato la competizione dopo i gironi.

Con questi versamenti, guardando quindi fino agli ottavi di finale di Champions League, la UEFA ha già distribuito quasi 1,7 miliardi di euro alle 32 squadre che hanno preso parte alla competizione. Restano in gioco ancora 320 milioni di euro circa, da distribuire alle squadre che prendono parte al torneo dai quarti in avanti.