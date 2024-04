È un quarto di finale di Europa League (ed è solo l’andata, peraltro), ma assomiglia – seppur in minima parte – alla rivincita dell’ultima finale mondiale, Francia-Argentina, con Theo Hernandez e Olivier Giroud da una parte, Leandro Paredes e Paulo Dybala dall’altra.

In Qatar trionfarono i giallorossi, entrambi a segno dal dischetto nell’ultimo atto dopo il clamoroso 3-3 con cui si erano chiusi i supplementari, ma Hernandez e Giroud, con 6 presenze a testa da titolari, e 4 gol per Giroud – che in Russia aveva vinto il titolo iridato senza segnare mai – e uno per Theo, in semifinale al Marocco, furono maggiormente protagonisti a livello individuale.

Quello di domani – giovedì 11 aprile, calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà solo il primo tempo di una sfida lunga una settimana, un match mai giocato a livello continentale ma non per questo privo di quel fascino irresistibile che solo i derby di coppa si portano dietro.

Milan-Roma andrà in onda, su Rai 1, in prima serata, con collegamento da San Siro subito dopo il Tg1 delle 20. La telecronaca dell’incontro è stata affidata a Stefano Bizzotto, con il commento tecnico di Lele Adani e interviste e interventi da bordo campo di Francesco Rocchi. In studio, con Francesca Spaziani Testa, Sebino Nela e Fulvio Collovati.